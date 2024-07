Spectacolul oferit de francezi a fost perceput la extreme de presa internațională

Organizatorii au confundat Coreea de Sud cu marea rivală, Coreea de Nord. În timpul defilării pe Sena, organizatorii au prezentat națiunea ca fiind Republica Populară Democrată Coreeană, statul vecin, cu care se află în conflict de mulți ani, deși războiul propriu-zis dintre cele două națiuni s-a terminat în 1953.

„Ne cerem profund scuze pentru eroarea care a avut loc, în timpul prezentării echipei sud-coreene, în timpul ceremoniei de deschidere”, a fost reacția Comitetului Internațional Olimpic.

Presa internațională a comentat diferit spectacolul de deschidere.

Ziarul britanic Daily Mail titrează: „Ce dezastru, ceremonia de deschidere se transformă în haos: ploaia acoperă muzica, sportivii şi oaspeţii din Regat sunt nevoiţi să poarte pelerine, iar spectatorii să se adăpostească… în timp ce furtunile lovesc evenimentul adesea bizar”.



Redacția The Sun scrie că spectacolul din capitala Franţei a fost „Seine-sational”. „Istoria este pe cale să se scrie cu această ceremonie magnifică, ce are loc pe Sena mai degrabă decât pe un stadion”.



Peste un miliard de oameni din întreaga lume au urmărit extravaganţa unui spectacol care a costat 120 de milioane de lire sterline, a durat patru ore și a fost încheiată de cântăreaţa emblematică Celine Dion, mai scrie The Sun. Ziarul spaniol Marca afirmă că organizatorii francezi au oferit „cea mai frumoasă ceremonie din istorie”, cu imaginea vasului olimpic care zboară spre cer, după ce a fost aprins de Marie-Jose Perec şi Teddy Riner. Marca a acordat, totodată, titlul onorific de „cea mai festivă barcă” celei în care s-a aflat delegaţia Spaniei şi a evidențiat participarea tenismanului spaniol Rafael Nadal la ultimele momente ale ceremoniei, când a primit torţa din mâinile legendarului fotbalist francez Zinedine Zidane.