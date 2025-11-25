CEO-ul Nvidia critică managerii care nu adoptă AI: „Ești nebun dacă nu folosești inteligența artificială”

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a transmis un mesaj ferm angajaților săi: orice sarcină care poate fi automatizată prin inteligență artificială trebuie automatizată. Într-o întâlnire internă a companiei, Huang a declarat că este „insan” ca unii manageri să le recomande angajaților să folosească mai puțin AI, insistând că tehnologia nu va înlocui locurile de muncă, ci va transforma modul în care oamenii lucrează, notează businessinsider.

„Vreau ca fiecare sarcină care poate fi automatizată cu inteligență artificială să fie automatizată. Vă promit că veți avea muncă de făcut”, a spus Huang, subliniind că angajații trebuie să folosească AI până funcționează corect și să contribuie la îmbunătățirea acesteia.

Compania nu se oprește aici. Nvidia continuă să angajeze agresiv, Huang glumind că birourile au deja probleme cu locurile de parcare din cauza numărului mare de angajați. „Cred că încă ne lipsesc vreo 10.000 de oameni, dar ritmul angajărilor trebuie să fie în concordanță cu ritmul integrării și armonizării noilor angajați”, a adăugat el.

Numărul total al angajaților Nvidia a crescut semnificativ, de la 29.600 la sfârșitul anului fiscal 2024 la 36.000 la sfârșitul anului fiscal 2025. În plus, compania și-a extins spațiile de birouri, deschizând noi sedii în Taipei și Shanghai și construind două noi clădiri în Statele Unite.

Mesajul lui Huang reflectă tendința generală din industria tech, unde companii precum Microsoft, Meta și Google pun tot mai mult accent pe integrarea AI în activitatea zilnică a angajaților și evaluează performanța în funcție de utilizarea acestei tehnologii.

Nvidia a raportat recent venituri record de 57,01 miliarde de dolari în ultimul trimestru, în creștere cu 62% față de aceeași perioadă a anului trecut, consolidându-și poziția de cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de piață de peste 4 trilioane de dolari.

Huang a transmis astfel un mesaj clar: viitorul muncii la Nvidia trece prin AI, iar angajații sunt încurajați să îmbrățișeze complet această tehnologie pentru a rămâne competitivi și pentru a contribui la succesul companiei.

