Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat că angajații Primăriei Municipiului București (PMB) au cele mai mari salarii din administrația publică locală.

Potrivit lui Stelian Bujduveanu, un director din instituție câștigă lunar între 11.000 și 13.000 de lei net, viceprimarii primesc 18.000 de lei, iar salariul său, ca edil interimar, se ridică la 19.000 de lei.

Bujduveanu a precizat că veniturile șefilor companiilor municipale au fost limitate la nivelul salariului unui viceprimar al Capitalei.

Plafonarea salariilor la companiile municipale

„Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câștiga 12.000 de euro lunar. La un moment dat am făcut o glumă și am zis: dacă știam că e așa, îmi dădeam demisia și mergeam într-o companie municipală”, a afirmat primarul interimar în cadrul emisiunii Insider politic, potrivit news.ro.

Edilul a subliniat că majorările salariale din aceste companii nu sunt justificate, deoarece ele funcționează pe baza unor contracte de delegare cu municipalitatea, care le asigură venituri stabile indiferent de performanță.

„Dacă erai o companie profitabilă care ieșea pe piața liberă și făceai venituri pentru municipiul București, total de acord. Dar în momentul în care tu ești într-un contract de delegare, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poți să-ți crești salariul”, a explicat Bujduveanu.

Hotărâre pentru reducerea veniturilor directorilor

Primarul interimar a anunțat că a emis o hotărâre prin care a limitat salariile directorilor companiilor municipale la nivelul viceprimarului Capitalei.

El a mai precizat că, în Primăria Municipiului București, salariile sunt plafonate din 2018, însă în unele sectoare au existat creșteri pentru șefii de servicii, ca urmare a modificărilor aduse grilelor salariale.

