Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineață o serie de atenționări nowcasting Cod galben de ceață, care vizează Capitala și numeroase regiuni din estul, nordul și centrul țării.

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, ceața va reduce considerabil vizibilitatea în Capitală și în localități din județele Ilfov, Ialomița, Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Vaslui și Galați. În unele zone, vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri, afectând traficul rutier.

În intervalul următor, până la ora 10:00, fenomenul se va extinde și în județele Maramureș, Satu Mare, Tulcea, Constanța, Harghita și Covasna. În sud-est, ceața va fi local persistentă și poate fi însoțită de depuneri de chiciură.

Meteorologii avertizează că atenționările nowcasting se emit pentru perioade scurte, de cel mult șase ore, și pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească luminile de ceață acolo unde vizibilitatea este redusă.

