Cea mai în vârstă persoană din lume, britanica Ethel Caterham, a împlinit 116 ani

Ethel Caterham, femeia britanică considerată cea mai în vârstă persoană din lume, a sărbătorit joi împlinirea vârstei de 116 ani, la câteva luni după ce a preluat titlul, odată cu decesul călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, notează AFP.

Ethel Caterham a împlinit 116 ani

Caterham a marcat evenimentul în liniște, alături de familie, luând ziua „în ritmul ei propriu”, conform declarațiilor centrului de îngrijire în care locuiește, în Surrey, sudul Londrei.

Titlul recordului absolut de longevitate este deținut de franțuzoaica Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani și 164 de zile, până în 1997, potrivit Guinness World Records.

Născută pe 21 august 1909, în satul Shipton Bellinger din sud-vestul Angliei, Ethel Caterham este considerată oficial cea mai în vârstă persoană în viață, conform bazei de date LongeviQuest și Grupului de Cercetare Gerontologică (GRG) din SUA.

Centrul de îngrijire a transmis că Ethel și familia sa sunt recunoscători pentru numeroasele mesaje primite cu ocazia aniversării și că aceasta nu va acorda interviuri. „Singura concesie ar putea fi o felicitare de la regele Charles III, lucru absolut de înțeles”, au adăugat reprezentanții centrului.

Ethel Caterham este ultima persoană în viață care a trăit în timpul domniei regelui Edward VII. Anul trecut, ea și-a sărbătorit cea de-a 115-a aniversare primind o scrisoare de la Charles, care a felicitat-o pentru „un reper cu adevărat remarcabil”.

Secretele longevității sale? „Să nu te cerți niciodată cu nimeni! Eu ascult și fac ce vreau”, a spus Caterham. Ea are trei nepoți și cinci strănepoți, supraviețuind atât celor două fiice, cât și soțului ei, Norman, decedat în 1976.

Ethel a condus mașina până aproape de 100 de ani și a jucat bridge până la vârste înaintate. În 2020, la 110 ani, a învins o formă de Covid-19 și a declarat pentru BBC că în viața ei „a luat totul așa cum a venit, cu suișurile și coborâșurile”.

Pentru comparație, britanicul John Tinniswood a deținut titlul de cel mai vârstnic bărbat din lume timp de opt luni în 2024, până la decesul său în noiembrie, la 112 ani.

