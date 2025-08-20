De către

Un cântăreț de ‘narcocorridos’ (ode muzicale închinate baronilor drogurilor) a fost ucis într-o parcare din vestul Mexicului, a indicat pentru AFP parchetul statului Jalisco, potrivit CBS News.

Ernesto Barajas, solistul trupei Enigma Norteno, cu patru milioane de ascultători lunari pe Spotify, a fost împușcat marți de bărbați aflați pe o motocicletă care s-au apropiat de el în orașul Zapopan.

Un alt bărbat a murit în urma acestui atac, iar o femeie a fost rănită la picior, a precizat poliția.

În luna mai, cinci membri ai grupului Fugitivo au fost asasinați în statul Tamaulipas.

Repertoriul trupei Enigma Norteno include un cântec dedicat lui Nemesio Oseguera, liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din Mexic.

O altă piesă, intitulată ‘Los Chapitos’, face referire la fiii celebrului baron al drogurilor Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fostul lider al cartelului Sinaloa, condamnat la închisoare pe viață în Statele Unite.

Muzica „narcocorridos” este controversată în Mexic

Grupările criminale mexicane plătesc muzicieni pentru a compune și interpreta cântece care le elogiază, însă aceștia ajung adesea prinși în rivalitățile dintre clanuri.

Mass-media mexicane au relatat că Ernesto Barajas primise în trecut amenințări din partea CJNG.

Mai multe state mexicane au impus restricții acestui subgen controversat al muzicii regionale, care cunoaște o expansiune puternică chiar și dincolo de granițele țării.

Artistul mexican Peso Pluma, care combină corridos cu rap și hip-hop, a fost al șaptelea cel mai ascultat muzician din lume în 2024, potrivit Spotify.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins ideea de a interzice ‘narcocorridos’, preferând să lanseze un concurs muzical ‘pentru pace și împotriva adicțiilor’, pentru a contracara influența narcoculturii asupra tinerilor.

