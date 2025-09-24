Real Madrid își continuă startul perfect de sezon, cu o victorie clară în deplasarea de la Levante.

Real Madrid a câștigat cu 4-1 duelul din etapa a șasea a La Liga, reușind să-și păstreze parcursul impecabil și primul loc în clasament, cu maximum de puncte.

Echipa lui Xabi Alonso a dominat meciul, iar deschiderea scorului a venit în minutul 28, prin Vinicius, care a trimis un șut superb cu exteriorul la colțul lung. Tot brazilianul a contribuit decisiv la faza celui de-al doilea gol: pe contraatac, i-a pasat perfect lui Mastantuono, care a înscris cu un șut spectaculos, în vinclu.

Mbappe, din nou decisiv pentru madrileni

Levante a reaprins speranțele imediat după pauză, când Eyong a profitat de o nesincronizare a defensivei madrilene și a redus diferența cu o lovitură de cap. Bucuria gazdelor a fost însă de scurtă durată.

Kylian Mbappe a pătruns în careu și a obținut un penalty, transformat cu o execuție spectaculoasă – o „scăriță” care l-a lăsat fără reacție pe portarul Ryan. În minutul 66, francezul a reușit dubla: lansat excelent de Guler, l-a driblat pe goalkeeper și a înscris în poarta goală.

Cu această dublă, Mbappe a ajuns la 7 goluri în 6 meciuri și este golgeterul campionatului. Real Madrid, cu 18 puncte din tot atâtea posibile, conduce clasamentul și continuă să impresioneze printr-un joc ofensiv spectaculos.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!