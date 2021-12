Ce mesaj a postat Silvestru Șoșoacă, soțul Dianei Șoșoacă, pe Facebook. E șocant ce a putut să spună!

Mesajul lui Silvestru Șoșoacă pe Facebook este unul foarte dur căci bărbatul aduce acuzații grave autorităților din România. Soțul Dianei Șoșoacă a postat pe Facebook un mesaj adresat autorităților, dar și urmăritorilor săi pe Internet. Asta, în contextul în care el a fost plasat, luni, sub control judiciar pentru ultraj, după ce ar fi lovit un polițist într-un conflict avut cu o echipă de jurnaliști italieni.

Dumitru Silvestru Şoşoacă, soţul senatoarei Diana Şoşoacă, a fost audiat luni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. El este acuzat că a agresat un polițist în urma unui conflict cu o echipă de jurnaliști străini veniți să-i ia un interviu soției sale, Dianei Șoșoacă. Silvestru Şoşoacă a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Incidentul a avut loc vineri seară, la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă, unde o echipă de jurnaliști de la postul italian Rai Uno au venit să-i ia un interviu senatoarei.

Șoțul Dianei Șoșoacă se află în centrul unui scandal monstru izbucnit vineri, în propria sa locuință. Bărbatul și soția sa acuză o echipă de jurnaliști italieni, de la postul RAI UNO, că le-ar fi păstruns în locuință pentru un interviu. Însă, odată ajuși la fața locului, ziariștii ar fi început să le filmeze locuința, ar fi pătruns fără drept în biroul senatoarei, ar fi țipat la ea și ar fi agresat-o. Mai mult, după ce a chemat poliția, Silvestru Șoșoacă acuză organele de ordine că l-ar fi imobilizat, i-ar fi legat mâinile și l-ar fi dat cu capul de o ușă.

Soții Șoșoacă au ajuns luni, la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 acuzat fiind de ultraj. Căci polițiștii au o altă varinată a întâmplării. Se pare că, potrivit acestora, Silvestru este cel care ar fi sărit la bătaie și chiar a lovit un polițist.

Ce căutau jurnaliștii la Diana Șoșoacă în birou?

Potrivit Dianei Șoșoacă, jurnaliștii italieni ceruseră permisiunea să realizeze un interviu cu senatoarea despre situația vaccinării în România. Întâlnirea urma să aibă loc la biroul de avocatură al senatoarei, iar ziarișii ar fi trebuit să adreseze doar trei întrebări. În 15 minute ar fi trebuit să plece. Diana Șoșoacă spune că totul a început să i se pare suspect atunci când persoanele respective au început să vorbească în engeză – nu în italiană – și nu s-au legitimat. Senatoarea crede că aceștia nu erau ziariși ci niște persoane care ar fi acționat la comandă pentru a o discredita. Femeia crede că persoanele care i-au intrat în birou ar fi putut să plaseze acolo droguri sau microfoane. ea acuza serviciile secrete române și străine și spune că se va adresa ONU.

„Jurnaliştii au vrut să ne ia interviu cu privire la situaţia cu vaccinarea în România. I-am primit, am fost de credință. Ne-au trimis cele trei întrebări, am stabilit că interviu. Consider că a fost o înscenare şi că această echipă a fost coordonată din spate. Eu am solicitat să vină o echipă să verifice cabinetul de avocatură. Este posibil să fi pus, echipa, droguri în cabinet sau aparatură de înregistrare. Soțul meu nu avea cum să lovească pe poliţist. Trei poliţişti au sărit pe soţul meu și i-au pus mâna în gât. Normal, anchete de acest fel nu trebuie să aibă surse să vorbească la adresa mea. Este o manipulare şi mă aștept la ce este mai rău. Mă aștept să fie reținut. Diana Șoșoacă este doamna de fier a României”, a afirmat Diana Șoșoacă.

Silvestru Șoșoacă s-a ales cu dosar penal pentru ultraj căci ar filovit un polițist. Bărbatul nu recunoaște și spune că, de fapt, lucrurile au stat invers: el a fost agresat de oamenii legii. Iată imagini cu acesta după ce a ieșit de la audieri, imagini postate pe pagina de Facebook a lui Luis Lazarus:

Cine este Silvestru Șoșoacă?

Silvestru Șoșoacă este „șef de tură” la o firmă de consultanţă din domeniul afacerilor şi managementului, scrie IQ News. El are un venit de 28.000 de lei pe an şi deţine trei terenuri bine poziţionate. Soţul Dianei Şoşoacă, Dumitru – Silvestru Şoşoacă, deţine un teren în Dâmboviţa şi un altul în Vâlcea, dar şi un teren obţinut prin donaţie în Baloteşti, judeţul Ilfov, acesta având 22.500 de metri pătraţi.

