Scandal monstru acasă la Diana Șoșoacă: „Polițiștii mi-au dat soțul cu capul de ușă”. Despre ce e vorba

Un scandal monstru a avut loc acasă la Diana Șoșoacă, iar evenimentul a fost povestit cu lux de amănunte chiar de senatoare într-o postare pe Facebook.

Diana Șoșoacă face pe pagina sa de Facebook o mărturisire șocantă. Senatoarea povestește cu lux de amănunte cum niște jurnaliști italieni, împreună cu polițiști și procurori români, i-au pătruns în casă, au filmat fără acordul ei și au agresat-o. Ulteior, tot soțul ei s-a ales cu dosar penal pentru ultraj!

Diana Soșoacă face o mărturisire absolut halucinantă care, dacă se va dovedi adevărată, ar putea declanșa un scandal mostru. Senatoarea povestește că soțul ei, Silviu Șoșoacă, s-a ales cu dosar penal pentru ultraj și ar putea face chiar pușcărie. Motivul?

Diana Șoșoacă: „Serviciile secrete române și străine au încercat să ne anihileze în propria casă”

Scandal acasă la Diana Șoșoacă. Este povestea pe care o prezintă cu lux de amănunte chiar senatoarea, fostă membră AUR. Acesta povește într-un video care durează minute bune, faptul că mai mulți ziariști italieni, de la televiunea de stat din Italia, i-au intrat în casă, i-au umblat prin locuință și au filmat interiorul fără acordul ei. În acel moment, senatoarea a sunat la poliție. Al doilea echipaj care a sosit la fața locului l-a agresat pe soțul său.

„S-a cerut arestarea fam. Șoșoacă pt dosare fabricate de sistem. Grup infracțional organizat format din polițiști, jandarmi, procurori, infractori, ministri, presedinte etc! Am cerut ajutor național și internațional! Neomarxistii încearcă anihilarea noastră! JOS DICTATURA!” este anunțul făcut de Diana Șoșoacă pe pagina sa de Facebbok, anunț care însoțește mesajul său video.

Diana Șoșoacă: „Polițiștii i-au pus lui Silviu pumnul în gât și l-au dat cu capul de ușă”

„Poliția a venit și al doilea echipaj a adus-o în casă pe jurnalista care se dădea la de la RAI UNO. Deși am solicitat că aceasta nu are ce să caute în incinta casei mele, i s-a facilitat accesul de către poliție, i s-a permis filmarea, a venit înspre mine, m-a lovit și urla ca din gură de șarpe atacându-mă. Am solicitat poliției să o dea afară. Poliția a refuzat. Zici că era turmentată poliția. Șapte polițiști nu au fost în stare să dea afară o chestie de 1.50 m, care urla că este media, astfel încât Silviu a fost nevoit s-o ia de mână s-o dea afară. În acel moment, trei polițiști l-au apucat pe Silviu de mâini, i-au pus pumnul în gât și l-au imobilizat. L-au dat cu capul de ușă. Având în vedere că acesta a încercat s-o dea afară pe această infractroare”, explică Sosioacă în mesajul video.

„Suntem amenințați cu închisoarea pentru că ne-am apărat în propria casă„

Am formulat plângere penală împotriva jurnaliste, a echipei RAI UNO pentru ultraj, pentru violare de domiciliu, pentru violarea spațiului în care îmi desfășuram activitatea, pentru amenințare, pentru lovire. Aceasta nu a fost reținută. La acest moment suntem amenințați și hărțuiți, eu și Silvestru Șoșoacă. Și suntem amenințați cu închisoarea pentru că ne-am permis în legitimă apărare să ne apărăm în casa noastră. În acest moment, serviciile secrete române și serviciile secrete străine în principal cele italiene (mai era acolo unul din Serbia și unul din Turcia) au încercat s ne anihileze în propria noastră casă”.

Silviu Șoșoacă a lovit un polițist. Riscă închisoare pentru ultraj.

Senatoarea nu se oprește aici cu dezvăluirile. „Am solicitat ajutor internațional. Am solicitat ONU care a recunoscut Organizația Mondială pentru Viață și am solicitat ajutor internațional. Mai cumplit este următorul fapt: Vineri seară s-a întâmplat acest lucru. Am stat până la nouă seara la secția 4 Poliție, polițiștii au recunoscut că au fost depășiți de situație, că sunt foarte tineri și că habar nu au ce să facă”.

– Cum adică nu ai ce să faci?

– Păi cum doamnă s-o fi luat s-o fi dat afară?

Intră peste mine în casă, mă lovește, mă filmează, urlă și tu nu o iei? De față cu tine? Și soțul meu o dă afară și tu îl imobilizezi pe soțul meu? După care declari mncionos într-o plângere penală că soțul meu te-a lovit?

Mesajul Dianei Șoșoacă pentru polițiști: „Nu vă e rușine, bă nenorociților?

Mesajul lui Șoșoacă la adresa polițiștilor e furibund. „Nu vă e rușine, bă nenorociților, să reacționați la comenzi politice?” Bă, m-ați întărâtat și o să vă distrug pe toți!”

Citiți România Liberă și pe GOOGLE NEWS