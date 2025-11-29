8 C
Cătălin Drulă, mesaj tranșant pentru Ciprian Ciucu: „Ori vine la dezbatere, ori se retrage”

Alexandru Stancu
bucuresti alegeri 2025 usr conferinta 17 nov 2025
Candidatul USR la Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, susţine o conferinţă de presă alături de consilierii USR privind demersurile pentru realizarea Parcului Uranus, 17 noiembrie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, lansează un apel ferm către contracandidatul său liberal, Ciprian Ciucu, să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie sau să se retragă din competiția electorală.

Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală și fac un apel la contracandidații mei Ciprian Ciucu și Daniel Băluță să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc o astfel de dezbatere (…), dar niciunul dintre cei doi nu a răspuns invitației. Bucureștenii au dreptul la competiție de soluții și viziuni astfel încât să pună ștampila în deplină cunoștință de cauză. E o lipsă de respect față de bucureșteni să fugi de dezbatere. Dacă de la Daniel Băluță nu am așteptări, de la Ciprian Ciucu aveam așteptări, a afirmat Drulă, potrivit unui comunicat USR.

Candidatul USR acuză faptul că Ciucu solicită voturile electoratului de dreapta, dar evită să-i ofere acestuia șansa de a decide în urma unei confruntări directe.

CITEȘTE ȘI – Președintele Nicușor Dan ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu și desemnează un interimar

Îl chem să avem două dezbateri între noi săptămâna aceasta pentru ca alegătorii de dreapta să decidă cine va continua drumul onest început de Nicușor Dan. Dacă nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș, care fuge de critici și de responsabilitate, a declarat Cătălin Drulă într-o conferință de presă, a mai spus Drulă

