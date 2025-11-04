Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a reacționat la criticile Ancăi Alexandrescu, spunând că ea are același discurs ca cel al lui Sorin Grindeanu.

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a reacționat după comentariile Ancăi Alexandrescu, care tocmai a anunțat că este susținută de AUR pentru funcția de primar al Bucureștiului.

Anca Alexandrescu a afirmat luni seară că, spre deosebire de Cătălin Drulă, nu are nevoie de sprijin politic pentru a candida. Declarațiile ei au venit după anunțul că AUR o susține în cursa electorală.

„Văd că are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere. PSD şi AUR văd că se curtează reciproc şi merg în aceeaşi zonă de discurs. Îl invit şi pe domnul Băluţă să se pronunţe faţă de apropierea aceasta. În Parlament văd că votează cot la cot. Arată care este şi pericolul pentru această ţară, şi pentru acest oraş”, a declarat Cătălin Drulă luni seară la Digi24.

„Eu nu sunt Drulă şi nu am nevoie de proptele. Deci pe mine mă recomandă ceea ce am făcut şi peste tot pe unde am lucrat asta s-a întâmplat. Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie (…) iar eu niciodată nu i-aş cere domnului Georgescu aşa ceva. O relaţie de prietenie este o relaţie de prietenie. (…) Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”, a spus Anca Alexandrescu.

