Cătălin Drulă, ambiții mari pentru 2024: USR vrea să dea premierul României

Cătălin Drulă, noul președinte al USR, are ambiții mari pentru anul electoral 2024 și spune că USR vrea să dea premierul României.

USR îşi propune să dea următorul premier al României după alegerile din 2024, a declarat sâmbătă noul preşedinte al partidului, Cătălin Drulă.

El a fost întrebat dacă vede posibilă o revenire a USR la guvernare şi dacă se gândeşte la o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2024.

„În mod clar, ne propunem ca după alegerile din 2024 să dăm premierul României. Asta înseamnă multă muncă de acum până atunci, pentru a duce mesajul nostru către oameni, pentru a ajunge în poziţia de a fi prima forţă într-o eventuală coaliţie sau construcţie postelectorală”, a spus Cătălin Drulă, într-o conferinţă de presă susţinută la Timişoara, după validarea în funcţia de preşedinte al USR în cadrul unui congres online al partidului, conform agerpres.ro.

Drulă, noul președinte al USR, a explicat că o eventuală revenire la guvernare până în 2024 poate fi posibilă dacă premierul le-ar aparține

„Dacă vorbiţi de până în 2024 despre intrarea la guvernare, noi guvernam şi guvernam bine. Şi dacă vă gândiţi la pretextul formal al eliminării USR de la guvernare, că cel informal erau înţelegerile că trebuie căpuşat statul pe celebra frăţie PNL-PSD, pretextul formal a fost programul PNDL 3. Un program de 50 de miliarde, pe care l-au mărit la 70, din care, deocamdată, s-au alocat trei miliarde, pe PNDL 3, pentru că România nu are bani pentru acest program. Şi dacă vă uitaţi la toate acele măsuri de creştere de taxe – alea aduc 10 miliarde, ca idee, după ce se introduc atâtea taxe nu acoperă nici măcar o fărâmă. Şi nouă ne-a păsat de banul public şi am fost daţi afară din acea guvernare. Acum, dacă PNL şi PSD, care ne-au promis că guvernează până în 2028, (…) fug de la guvernare, ceea ce eu anticipez că se va întâmpla, pentru că PSD nu a rămas niciodată să trăiască consecinţele deciziilor lor şi dacă USR, bazat pe voturile pe care le are în Parlament, este chemat să-şi asume această guvernare, mi se pare absolut firesc şi obligatoriu că dacă forţele care acum sunt prima şi a doua din Parlament (…) spun: noi nu putem guverna, că asta spun dacă pleacă de la guvernare şi dacă rup această coaliţie, premierul să revină celei de-a treia forţe din Parlament, care suntem noi”, a explicat Drulă.

El a susţinut că numai având funcţia de premier, în cazul unei reveniri la guvernare, USR poate livra „măsurile grele, complexe şi dure” care vor trebui luate pentru a frâna „dezastrul economic care se pregăteşte”.

Cât despre o eventuală candidatură a sa la prezidenţiale, acesta a spus că este cumva devreme pentru a da un răspuns, reiterând că lui i se pare că i se potriveşte mai bine o funcţie executivă, de natura celor din Guvern.

„Vom vedea care este cea mai bună soluţie pentru USR, care, de fapt, eu vreau să fie cea mai bună soluţie pentru România, pentru că preşedintele României are un rol esenţial în arhitectura statului român într-un proiect de modernizare”, a afirmat Drulă.

