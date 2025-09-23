Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Farul 1-1! Căpitanul „câinilor” avertizează Craiova înaintea duelului direct

Mijlocașul de 22 de ani crede că Dinamo poate obține un rezultat mare pe terenul oltenilor, chiar și fără Gnahore.

Dinamo a remizat pe Arena Națională cu Farul Constanța, scor 1-1, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii. La final, căpitanul Cătălin Cîrjan (22 de ani) a recunoscut că echipa sa a ratat șansa de a urca pe locul secund, dar a subliniat că atenția se mută acum pe confruntarea cu Universitatea Craiova.

„Păcat, am vorbit mult despre asta. Ne doream o victorie în seara asta și să urcăm pe locul 2. Dar până la urmă campionatul este lung. Am luat un punct în seara asta, un punct echitabil după cum s-au jucat cele două reprize, mergem mai departe.”

Cîrjan a remarcat diferența de joc dintre cele două reprize:

„Ne-am creat multe ocazii în prima repriză, am dominat repriza. Dacă făceam 2-0, altul era jocul. Dar ei au ieșit mai montați de la pauză, noi nu cum trebuie, și luăm doar un punct din păcate.”

„Putem să facem un meci mare la Craiova”

Căpitanul dinamovist a transmis că echipa are forța să câștige duelul cu Universitatea Craiova, chiar dacă Eddy Gnahore va fi suspendat:

„Nu ne uităm foarte mult la celelalte rezultate, dar trebuie să ne focusăm pe noi. (…) O să fie și ei motivați, și noi la fel, avem o echipă foarte bună și sper să luăm trei puncte. Va fi greu fără Eddy, un jucător experimentat, foarte bun, care ne ajută foarte mult, dar sunt clar jucători pe bancă care de abia așteaptă să intre și să dea totul.”

Optimismul lui Cîrjan vine și din rezultatele recente ale oltenilor:

„Craiova are o echipă foarte bună, mulți jucători buni și o bancă de rezervă foarte bună, dar am văzut că au pierdut la Oțelul. Niciun meci nu seamănă cu altul și putem să facem un meci mare acolo. Ne dorim să câștigăm și să ne apropiem de ei.”

Un succes la Craiova ar aduce-o pe Dinamo la un singur punct în spatele rivalilor din play-off.

