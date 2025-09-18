Casa avariată în Polonia când drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării săptămâna trecută a fost cel mai probabil lovită de o rachetă lansată de un avion de vânătoare occidental, au declarat joi serviciile de informații poloneze, potrivit The Telegraph.
‘Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre în apărarea Poloniei’, a declarat coordonatorul serviciilor de informații, Tomasz Siemoniak, la Varșovia.
Cu toate acestea, el a spus că este important să se aștepte rezultatele finale ale anchetei în curs.
Avioane de vânătoare poloneze F-16 și F-35 au fost desfășurate în timpul incidentului de săptămâna trecută pentru a doborî dronele rusești care au zburat în spațiul aerian polonez.
În urma incidentului, au apărut imagini cu acoperișul deteriorat al unei case din satul Wryki-Wola, din estul Poloniei, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Belarus.
Luni, cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat, citând surse anonime din armată, că o rachetă aer-aer poloneză AIM-120 AMRAAM, lansată de un avion de vânătoare F-16, a căzut peste casă.
Racheta, estimată de experții militari la o valoare de 850.000 de euro, avea un defect al sistemului său de ghidare, conform ziarului. Un sistem separat care a dezamorsat focoasa a funcționat conform planului, prevenind astfel o explozie, a precizat publicația.
Inițial s-a crezut că lovitura ar fi fost cauzată de o dronă rusească
Se pare că racheta a perforat acoperișul casei, aterizând într-o cameră de la etajul superior. Nimeni nu a fost rănit în impact.
Autoritățile poloneze au declarat inițial că respectiva casă a fost probabil lovită de una dintre cele 21 de drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie.
Președintele polonez Karol Nawrocki, un rival politic al guvernului centrist condus de prim-ministrul Donald Tusk, a declarat marți că va cere clarificări cu privire la incident.
Tusk a reacționat marți pe X că toată responsabilitatea pentru pagubele din Wryki-Wola revine Rusiei, despre care a spus că este vinovată pentru orchestrarea unei provocări cu ajutorul dronelor.
‘Serviciile competente vor informa publicul, guvernul și președintele despre toate circumstanțele incidentului după finalizarea procedurilor (de investigație)’, a scris Tusk.
