Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda Premiul Nobel pentru Pace 2025 opozantei venezuelene Maria Corina Machado, în locul președintelui american Donald Trump, care spera la o recunoaștere internațională pentru acordurile de pace încheiate în ultimii ani.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe platforma X.

Acesta a adăugat: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, criticând în termeni duri decizia juriului de la Oslo.

Premiul Nobel pentru Pace, acordat opozantei venezuelene Maria Corina Machado

Comitetul Nobel a anunțat că Maria Corina Machado a fost desemnată câștigătoarea prestigiosului premiu, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Machado este una dintre cele mai proeminente figuri ale opoziției din Venezuela și un simbol al luptei civice împotriva regimului autoritar.

Potrivit NobelPrize.org, ea reprezintă „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil în America Latină în ultimul timp”.

Cine este Maria Corina Machado

Activistă și politiciană, Maria Corina Machado a fost cofondatoare a organizației Súmate, care promovează alegeri libere și corecte.

Înainte de scrutinul din 2024, a fost candidata opoziției la președinție, însă regimul i-a blocat candidatura. Ea l-a sprijinit ulterior pe Edmundo González Urrutia, mobilizând sute de mii de voluntari ca observatori electorali, în pofida amenințărilor și arestărilor.

Comitetul Nobel a subliniat că Machado îndeplinește toate cele trei criterii stabilite de Alfred Nobel:

a reunit opoziția politică divizată;

a refuzat militarizarea societății;

a promovat tranziția democratică prin mijloace pașnice.

Lupta pentru democrație într-o țară sub dictatură

Venezuela a trecut de la o democrație fragilă la un regim autoritar marcat de criză economică, corupție și exod masiv. Milioane de oameni au părăsit țara, iar cei rămași se confruntă cu sărăcie extremă.

Regimul a recurs la falsificarea alegerilor, arestarea opozanților și controlul instituțiilor pentru a menține puterea.

În acest context, Machado și susținătorii săi au organizat campanii civice și au cerut cu insistență respectarea dreptului fundamental la un vot liber și corect.

