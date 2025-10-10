Comitetul Nobel a anunțat, vineri, că María Corina Machado, lidera opoziției democratice din Venezuela, este câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, o decizie neașteptată, mai ales în contextul în care președintele american Donald Trump își exprimase public dorința și convingerea că va fi desemnat laureat.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), Comitetul Nobel a precizat că distincția i-a fost acordată „pentru munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa de a obţine o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie.”

Comitetul Nobel a descris-o pe Machado drept „o femeie care menţine vie flacăra democraţiei, într-o perioadă de întuneric tot mai adânc.”

Machado, o figură-cheie a unităţii

Președintele comitetului, Jørgen Watne Frydnes, a declarat că decizia reflectă „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj din America Latină din timpurile recente.”

„Machado a fost o figură-cheie a unităţii. Acesta este esenţialul democraţiei – disponibilitatea noastră comună de a apăra principiile conducerii populare, chiar şi atunci când nu suntem de acord. Într-o perioadă în care democraţia este ameninţată, este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun”, a afirmat Frydnes.

Reacții la presiunile privind nominalizarea lui Trump

Întrebat despre presiunile exercitate de preşedintele american Donald Trump și de susținătorii săi pentru ca premiul să-i fie acordat, Frydnes a explicat că astfel de situații nu sunt noi pentru instituția Nobel.

„În lunga istorie a Premiului Nobel pentru Pace, comitetul a fost martor la campanii şi tensiuni mediatice şi primeşte mii de scrisori în fiecare an de la oameni care îşi exprimă propriile viziuni despre ce înseamnă pacea pentru ei”, a spus președintele comitetului.

María Corina Machado este una dintre cele mai proeminente figuri ale opoziției din Venezuela. De-a lungul anilor, ea a devenit un simbol al rezistenței împotriva regimului autoritar și al luptei pentru restabilirea democrației și a libertăților civile în țara sa.

