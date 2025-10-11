Casa Albă concediază mii de angajați ai Guvernului american și dă vina pe democrați

Aproximativ 300.000 de angajați civili federali urmau să-și părăsească locurile de muncă în acest an, din cauza unei campanii de reducere a personalului, inițiată de Trump

Președintele Donald Trump i-a învinovățit pe democrați pentru decizia sa de a concedia mii de angajați din guvernul SUA, în timp ce și-a pus în aplicare amenințarea de a reduce forța de muncă federală, scrie Reuters. Purtătorii de cuvânt au declarat că se fac reduceri de personal la Departamentul Trezoreriei, la Agenția de sănătate a SUA, la Serviciul de Venituri Interne și la Departamentele de Educație, Comerț și Divizia de securitate cibernetică a Securității Interne, dar amploarea totală a concedierilor nu a fost comunicată, deocamdată.

„Ei au început chestia asta”, a declarat Trump reporterilor, în timpul unui conferințe în Biroul Oval, numind reducerile de locuri de muncă „orientate spre democrați”. Republicanii lui Trump dețin majorități în ambele Camere ale Congresului, dar au nevoie de voturile democraților în Senatul SUA, pentru a adopta orice măsură care ar finanța guvernul. Democrații susțin o extindere a subvențiilor pentru asigurările de sănătate, argumentând că toate costurile sănătății vor crește dramatic pentru mulți dintre cei 24 de milioane de americani care beneficiază de asigurare medicală, prin intermediul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă.

Trump a ordonat, de asemenea, înghețarea a cel puțin 28 de miliarde de dolari din fondurile pentru infrastructură pentru Califoria și Illinois, care găzduiesc populații considerabile de alegători democrați și critici ai administrației. Departamentul de Justiție a declarat, într-un document depus la instanță, că peste 4.200 de angajați federali au primit notificări de concediere la șapte agenții, inclusiv peste 1.400 la Departamentul Trezoreriei și cel puțin 1.100 la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane.

Democrații au declarat că nu vor ceda tacticilor de presiune ale lui Trump. „Până când republicanii nu vor lua această decizie serioasă, își vor asuma responsabilitatea, fiecare loc de muncă pierdut, fiecare familie afectată, fiecare serviciu distrus sunt o consecință a deciziilor lor”, a declarat liderul democrat din Senat, Chuck Schumer.

Sindicatele care reprezintă angajații federali au dat statul în judecată pentru a opri concedierile, susținând că acestea ar fi ilegale. Administrația a declarat, într-un document depus la instanță, că cererea sindicatelor ar trebui respinsă deoarece acestea nu au dreptul legal de a da în judecată deciziile federale, privind personalul. Un judecător federal urmează să audieze cazul pe 15 octombrie.

