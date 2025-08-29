Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a anunțat o nouă politică privind vaccinurile COVID, menită să restricționeze accesul liber la vaccinuri și să impună mai multe pași pentru cei care nu fac parte din grupurile cu risc ridicat.

RFK Jr. modifică politica privind vaccinurile COVID în SUA

Potrivit noilor reguli, autorizările de urgență pentru vaccinurile Pfizer și Moderna mRNA au fost revocate, iar dozele booster vor fi recomandate doar persoanelor cu risc ridicat, cum ar fi adulții peste 65 de ani sau cei cu afecțiuni medicale care pot conduce la forme severe de COVID-19. Adulții sănătoși și tinerii vor trebui să consulte un medic înainte de a fi vaccinați, iar vaccinarea copiilor sub 5 ani va fi decisă la nivel individual de către doctori.

Lista condițiilor considerate cu risc include, printre altele, astmul, afecțiuni cardiace, depresia, lipsa de activitate fizică și fumatul.

Kennedy a declarat că: „Aceste vaccinuri sunt disponibile pentru toți pacienții care aleg să le facă după consultarea cu medicul lor. Acest cadru respectă știința, siguranța și bunul-simț.”

În schimb, Infectious Diseases Society of America a atras atenția că restricțiile ar putea pune în pericol milioane de vieți, în timp ce analizelor sugerează că noile reguli ar putea duce la scăderea vaccinării și creșterea numărului de cazuri.

Deocamdată, nu este clar în ce măsură asigurările de sănătate vor acoperi costul vaccinurilor pentru cei care nu fac parte din grupurile cu risc ridicat, prețul unei doze fiind de aproximativ 140 USD. Pfizer a anunțat că vaccinurile vor fi disponibile imediat în farmacii, spitale și clinici.

