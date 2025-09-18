Cardi B și Stefon Diggs, în așteptarea primului copil

Cardi B, câștigătoarea unui premiu Grammy, a confirmat miercuri, într-un interviu pentru emisiunea „CBS Mornings” cu Gayle King, că este însărcinată cu primul copil al cuplului format împreună cu Stefon Diggs, wide receiver la New England Patriots.

Cardi B este însărcinată

Mă simt foarte puternică, mă simt plină de energie pentru că reușesc să muncesc intens și, în același timp, să dau viață, a declarat artista, vizibil emoționată, dar și încrezătoare în noua etapă a vieții sale.

Pentru Cardi B, acesta va fi al patrulea copil, în timp ce pentru Diggs va fi primul. Vestea vine după săptămâni de speculații și zvonuri care au circulat intens pe rețelele sociale. Potrivit presei americane, nașterea este așteptată înainte de startul turneului pe care artista îl are programat în februarie 2026.

Anunțul coincide și cu un moment important în cariera muzicală a vedetei: pe 19 septembrie, Cardi B își va lansa cel de-al doilea album de studio, intitulat „Am I The Drama?”, unul dintre cele mai așteptate proiecte discografice din acest an.

În același timp, Stefon Diggs are un început de sezon solid în NFL, reușind 10 recepții pentru 89 de yarzi în primele două partide disputate cu echipa din New England. Întrebat miercuri, în vestiar, dacă plănuiește o celebrare specială după vestea sarcinii, sportivul a preferat să fie rezervat: „Vom vedea”, a spus zâmbind.

Această veste marchează începutul unei noi etape în viața cuplului, care pare să îmbine cu succes performanțele profesionale cu bucuriile vieții personale.

