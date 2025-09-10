VIDEO. Incident la show-ul lui Bad Bunny: cântărețul se retrage temporar de pe scenă

Bad Bunny a fost surprins rănit și șchiopătând în timpul unui concert recent în San Juan, Puerto Rico. Incidentul a avut loc vineri, 5 septembrie, în cadrul „No Me Quiero Ir de Aquí” la Coliseo de Puerto Rico.

Bad Bunny s-a accidentat

În imagini video, Bad Bunny, în vârstă de 31 de ani, este văzut sărind dintr-o parte în alta pe scenă, moment în care unul dintre picioare pare să cedeze. Artistul s-a îndreptat apoi încet spre marginea scenei, șchiopătând.

Rossmarie Garcia Rodriguez, o fană prezentă la spectacol împreună cu fiica sa, a declarat pentru Storyful că inițial a crezut că incidentul face parte din reprezentație. Deocamdată nu există informații oficiale despre starea lui de sănătate, însă rapoartele locale menționează că concertul a continuat după acest moment.

În continuare, cântărețul și compozitorul va porni în turneul mondial „Debí Tirar Más Fotos”, care va include peste 50 de spectacole pe patru continente. Turneul începe pe 21 noiembrie în Santo Domingo, Republica Dominicană, și se va încheia pe 22 iulie 2026 în Bruxelles, Belgia. Până în prezent, nu au fost anunțate date pentru Statele Unite.

