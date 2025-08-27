Garda de Coastă a Statelor Unite a descărcat în Port Everglades, Florida, 34 de tone de droguri confiscate în ultimele trei luni din Oceanul Atlantic și Pacific.

Instituția a precizat că această cantitate este „suficientă pentru a provoca o supradoză fatală întregii populații” a statului și reprezintă un record pentru o singură descărcare, informează EFE.

„Garda de Coastă a Statelor Unite a atins o etapă istorică prin descărcarea a 76.140 de livre (34.536 de kilograme) de narcotice ilicite, evaluate la 473 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare cantitate de droguri descărcată vreodată în istoria Gărzii de Coastă”, se arată în comunicatul instituției.

Cocaină și marijuana, capturate în 19 operațiuni

Dintre drogurile confiscate, 28 de tone au fost cocaină, iar 6,5 tone marijuana, rezultate în urma a 19 operațiuni desfășurate între 26 iunie și 18 august în Oceanul Pacific de Est și Marea Caraibelor.

„Pentru a pune acest lucru în perspectivă, cele 23 de milioane de doze letale de cocaină confiscate de Garda de Coastă a SUA și de partenerii noștri sunt suficiente pentru a provoca o supradoză fatală întregii populații a statului Florida.”

Operațiuni ample cu implicarea mai multor forțe

Cea mai mare operațiune a avut loc pe 23 iulie, când peste patru tone de cocaină au fost confiscate de pe o navă aflată la sud-est de Insula Socorro, în Mexic.

Pentru aceste capturi record, au fost implicate mai multe nave ale Gărzii de Coastă, escadrile de elicoptere, nave ale Marinei SUA și alte resurse importante, conform comunicatului oficial.

