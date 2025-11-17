Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță reluarea campaniei frauduloase „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să obțină acces la date personale și conturi de mesagerie ale cetățenilor.

Mesajele transmise conțin „un link maliţios” și nu trebuie accesate, chiar dacă par să vină de la un număr de telefon cunoscut, anunță MAI.

„Mesajele din campania «votează copilul prietenului meu» conţin un link maliţios! NU accesaţi link-ul, chiar dacă primiţi mesajul de la un număr de telefon cunoscut. Contul persoanei respective poate fi deja compromis. Rămâneţi vigilenţi! Protejaţi-vă datele! Nu distribuiţi mai departe mesajul! Rămâneţi în siguranţă!”, transmit reprezentanţii MAI.

Cum funcționează frauda

Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizau încă de săptămâni asupra campaniei care vizează utilizatorii de WhatsApp din România.

Sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii preiau controlul asupra conturilor și comit înșelăciuni sau solicită bani de la contactele victimei.

Mesajul tipic pornește astfel: utilizatorul primește o solicitare emoționantă de a vota pentru „X”, prezentat drept copilul unei prietene, pentru a câștiga o bursă, împreună cu un link aparent legitim.

Cum sunt păcăliți utilizatorii

Pentru că mesajul vine de la numărul unui contact cunoscut, mulți utilizatori accesează linkul fără suspiciune. Site-ul fraudulos conține fotografii, butoane de vot și „clasamente” false.

Pentru a vota, victimelor li se cere numărul de telefon și un cod primit prin WhatsApp, care, de fapt, oferă atacatorilor acces complet la cont.

Odată compromis contul, infractorii trimit mesaje similare tuturor contactelor victimei și comit înșelăciuni sau cer bani urgent.

Bitdefender a identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false care imită concursuri pentru copii, talente sau burse. România se află printre principalele ținte, alături de Polonia și Germania, potrivit cercetătorilor.

