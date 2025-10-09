Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează asupra unei noi escrocherii care afectează tot mai mulți utilizatori de WhatsApp din România.

Sub pretextul unui concurs pentru copii, atacatorii reușesc să preia controlul asupra conturilor de WhatsApp și să obțină bani de la victime.

„Campania, cunoscută sub numele de Votează pentru copilul meu, exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută: «Bună! Poţi vota şi tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câştiga o bursă. Mulţumesc mult!»”, explică experții Bitdefender.

Pentru că mesajul pare legitim, multe persoane accesează linkul fără suspiciuni. Site-ul către care sunt redirecționate victimele arată autentic, cu poze, butoane de vot și clasamente false.

În realitate, introducerea numărului de telefon și a codului primit prin WhatsApp oferă infractorilor acces complet la contul utilizatorului.

Cum funcționează frauda și cât de extinsă este

După compromiterea unui cont, atacatorii trimit același mesaj către toate contactele victimei și solicită ulterior bani sub diverse pretexte urgente. Sumele cerute ajung de regulă la câteva sute de lei.

Potrivit Bitdefender, România este una dintre principalele ținte ale acestei campanii, alături de Polonia și Germania. Cercetătorii au identificat deja 177 de domenii false și peste 550 de linkuri frauduloase care imită concursuri pentru copii.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor «pentru un copil» sau «pentru un prieten la nevoie»”, avertizează specialiștii companiei.

Cum te poți proteja

Bitdefender recomandă utilizatorilor să nu trimită niciodată codul de verificare WhatsApp altor persoane, nici măcar celor apropiate. De asemenea, este indicat să se verifice prin apel orice cerere de vot, ajutor sau bani.

Printre sfaturile oferite se numără:

raportarea mesajelor suspecte în aplicație („Mai multe – Raportează”);

activarea verificării în doi pași;

informarea persoanelor vulnerabile, în special a celor vârstnice, despre aceste practici.

În plus, pentru verificarea linkurilor suspecte se pot folosi instrumentele gratuite Bitdefender Link Checker sau chatbotul Scamio.

Ce trebuie făcut dacă ți-a fost furat contul

„Dacă v-a fost compromis contul: încercaţi să-l recuperaţi prin solicitarea unui nou cod de verificare; contactaţi echipa WhatsApp; anunţaţi banca dacă aţi trimis bani; informaţi-vă contactele despre incident”, se mai precizează în comunicatul companiei.

