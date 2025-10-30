Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată de judecătorii de la Tribunalul București care au respins contestația depusă de fostul candidat la președinția României împotriva măsurii preventive pronunțată de Judecătoria Sectorului 1.

Tribunalul București a judecat, joi contestația lui Călin Georgescu împotriva măsurii controlului judiciar. Magistrații au respins contestația, astfel că fostul candidat nu va fi complet liber așa cum ceruse.

Instanța a decis joi: „Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul-contestator Georgescu Călin, împotriva încheierii din data de 21.10.2025, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București – Secția Penală, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.3.”

Decizia judecătorilor este definitivă.

Călin Georgescu, trimis în judecată într-un dosar complex de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Ancheta vizează fapte considerate amenințătoare pentru ordinea constituțională a statului

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu a fost inculpat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru răspândirea de informații false, potrivit surselor judiciare citate de News.ro și G4media.

Dosarul include un total de 22 de persoane trimise în judecată, printre care Horațiu Potra, acuzat că ar fi condus un grup de mercenari și fiul său. Ancheta vizează fapte considerate amenințătoare pentru ordinea constituțională a statului.

