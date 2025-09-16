Ancheta vizează fapte considerate amenințătoare pentru ordinea constituțională a statului

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu a fost inculpat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru răspândirea de informații false, potrivit surselor judiciare citate de News.ro și G4media.

Dosarul include un total de 22 de persoane trimise în judecată, printre care Horațiu Potra, acuzat că ar fi condus un grup de mercenari și fiul său. Ancheta vizează fapte considerate amenințătoare pentru ordinea constituțională a statului.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, măsură care îi impune mai multe restricții, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără aprobarea autorităților judiciare. În încercarea de a contesta prelungirea cu 60 de zile a controlului judiciar, Georgescu a formulat o cerere în instanță, care însă a fost respinsă definitiv.

Procurorii și anchetatorii continuă cercetările în dosar, iar termenul de judecată va stabili evoluția măsurilor și eventualele acuzații suplimentare împotriva persoanelor implicate.

