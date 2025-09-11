Tribunalul București a decis joi, definitiv, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar, după ce cererea lui de ridicare a măsurii a fost respinsă, transmite Antena 3 CNN.

Cererea lui de ridicare a măsurii a fost respinsă, iar decizia este definitivă, conform portalului instanțelor.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 01.09.2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă.”, se arată în soluția instanței, cea finală.



Dosarul se află în faza de cameră preliminară la Judecătoria Sectorului 1, iar următorul termen al procesului a fost stabilit la finalul acestei luni. Călin Georgescu are mai multe interdiciții:

-nu poate părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare;

-nu are voie să posteze pe rețelele sociale mesaje care promovează legionarismul, fascismul, antisemitismul, rasismul sau xenofobia.

Infracțiunile pentru care este inculpat Călin Georgescu includ și acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu este inculpat pentru mai multe infracțiuni considerate grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, rasistă sau legionară.

Pe 26 februarie, acesta a fost oprit în trafic, dus la Parchetul General și audiat timp de aproape cinci ore. Procurorii l-au acuzat de șase infracțiuni: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații privind sursele de finanțare și declarațiile de avere, inițierea ori constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, aderarea sau sprijinirea unei astfel de grupări, dar și promovarea în spațiul public a cultului unor persoane condamnate pentru crime de război sau genocid.

Mai mult decât atât, în dosar apare și acuzația de constituire a unei organizații antisemite.

În urma audierilor, judecătorii au dispus ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre interdicțiile impuse s-a aflat și aceea de a publica pe rețele sociale mesaje de tip rasist, fascist, legionar, antisemit sau xenofob.

La acel moment, el declara că ancheta „îi aminteşte de mentalitatea şi sistemul comunist din anii ’50”.

Ulterior, pe 4 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a schimbat încadrarea juridică a faptelor.

Procurorii au încadrat ulterior acuzațiile ca instigare în complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată, cu două acte materiale.

