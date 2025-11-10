Cafeaua te-ar putea proteja împotriva bătăilor neregulate ale inimii, sugerează un studiu american

Contrar sfaturilor medicale tradiționale, consumul de cafea ar putea avea efecte protectoare împotriva fibrilației atriale, o tulburare a ritmului cardiac cunoscută și sub numele de A-fib, potrivit unui nou studiu clinic publicat recent în Journal of the American Medical Association.

Studiul Decaf: idei noi despre cafea și inimă

Studiul intitulat Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) a implicat 200 de pacienți cu bătăi neregulate ale inimii persistente. Rezultatele au arătat că participanții care au continuat să consume cel puțin o ceașcă de cafea zilnic au avut un risc mai scăzut de recurență a afibului – 47% comparativ cu 64% în grupul care a renunțat la cafea. Aceasta sugerează că, pe termen scurt, cafeaua ar putea avea un efect protectiv asupra ritmului cardiac.

Cum s-a desfășurat studiul

Perioada de desfășurare a studiului a durat șase luni și a inclus adulți din SUA, Canada și Australia care consumaseră cafea regulat în ultimii cinci ani. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: cei care au renunțat la cofeină și cei care au continuat să bea cel puțin o ceașcă de cafea pe zi. Monitorizarea bătăilor inimii s-a realizat prin electrocardiograme la cabinet și dispozitive purtabile, iar participanții au raportat consumul de cafea în cadrul întâlnirilor video periodice.

Rezultatele au arătat că iubitorii de cafea au avut o șansă cu 17% mai mică de a suferi un episod de fibrilație atrială și au avut o perioadă mai lungă până la primul incident, comparativ cu cei care au eliminat cafeina.

Dr. Gregory Marcus, cardiolog și profesor la University of California, San Francisco, a declarat pentru NBC News că studiul arată cât de protectoare poate fi cafeaua în prevenirea fibrilației atriale. „Rezultatele indică faptul că cafeaua cofeinizată poate fi benefică în menținerea unui ritm cardiac regulat”, a spus el.

Dr. Johanna Contreras, cardiolog la Mount Sinai Fuster Heart Hospital din New York, a menționat că, deși studiul sugerează că consumul moderat de cafea este sigur pentru persoanele cu A-fib, nu se poate afirma că băutura are o proprietate protectoare garantată. „Acest studiu arată că poți savura o ceașcă de cafea dimineața fără probleme dacă ai fibrilație atrială”, a explicat ea.

