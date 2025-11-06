Criză ADHD în Anglia: Serviciile NHS refuză noi pacienți pe fondul cererii uriașe

Serviciile specializate pentru adulții cu ADHD din Anglia au început să limiteze accesul noilor pacienți, pe măsură ce cererea pentru diagnostic și tratament depășește capacitatea sistemului, arată o investigație BBC. Cercetarea a identificat 15 zone locale în care listele de așteptare sunt complet închise și alte 31 de zone care au introdus criterii mai stricte, făcând dificil accesul la suportul medical specializat.

Criză ADHD în Anglia

Prof. Anita Thapar, președinta grupului de lucru pentru ADHD din cadrul NHS England, a descris descoperirile drept „îngrijorătoare” și a avertizat asupra „riscurilor enorme” pentru pacienți. Aceasta a publicat joi un raport privind starea serviciilor pentru ADHD, în care recomandă o restructurare completă a modului în care sunt sprijinite persoanele afectate. ADHD (tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate) afectează modul în care funcționează creierul și poate determina impulsivitate, dificultăți de concentrare și probleme în gestionarea sarcinilor zilnice.

Raportul taskforce-ului subliniază că ADHD este adesea subdiagnosticat și subtratamentat și recomandă colaborarea strânsă între sistemul de sănătate, educație și sistemul judiciar pentru identificarea persoanelor cu această afecțiune. Implementarea acestor recomandări presupune instruirea personalului și implicarea mai activă a medicilor generaliști și farmaciștilor comunitari, care în prezent nu au responsabilități directe în diagnosticarea și monitorizarea pacienților.

Potrivit experților, ADHD afectează aproximativ 5% dintre copii și 3-4% dintre adulți, iar obținerea unui diagnostic și a tratamentului adecvat – care poate include medicamente și terapie psihologică – poate fi schimbătoare de viață. Cu toate acestea, datele NHS arată că timpul mediu de așteptare pentru adulți pe lista de așteptare este de opt ani.

BBC a trimis solicitări de acces la informații către 59 de servicii din Anglia, reprezentând majoritatea celor care oferă suport pentru ADHD. Răspunsurile au relevat că 15 trusturi au oprit parțial sau total acceptarea de noi pacienți, iar în Cheshire serviciul pentru adulți este închis noilor pacienți încă din 2019. În alte 31 de zone, accesul la tratament este limitat prin criterii stricte de vârstă sau severitate, iar în regiunea Coventry și Warwickshire, consiliul de sănătate local se confruntă cu acțiuni legale pentru că permite evaluări doar persoanelor sub 25 de ani.

Cu toate acestea, unele zone au început să inoveze. În Surrey, de exemplu, serviciul local, care are 11.000 de adulți pe lista de așteptare, pilotează un program de instruire a unor medici generaliști privați pentru a efectua evaluări și tratamente, oferind astfel o alternativă pacienților blocați în listele NHS.

Această situație evidențiază o criză profundă în serviciile de sănătate mintală pentru ADHD și necesitatea unei reforme urgente pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale pacienților adulți din Anglia.

