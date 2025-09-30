Bulgaria va opri exporturile gazelor rusești către statele UE până la sfârșitul anului 2027

Bulgaria susține planul Uniunii Europene de a opri exporturile de gaze rusești către țările blocului comunitar până la sfârșitul anului 2027, citându-l în acest sens pe oficialul cu rangul cel mai înalt în domeniul energetic de la Sofia, potrivit Politico.

Țara din sud-estul Europei găzduiește ultimul punct de intrare al gazelor rusești prin conducte în UE.

Planul ar urma să întrerupă efectiv aprovizionarea cu gaz din Rusia către Ungaria și Slovacia.

„În calitate de stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile cu legislația și politicile europene, inclusiv eliminarea treptată (propusă) până la sfârșitul anului 2027”, a declarat pentru Politico ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, pentru POLITICO.

„Până la 1 ianuarie 2028, se așteaptă să fie complet eliminat consumul de gaze rusești în Europa”, a adăugat el.

Explicațiile ministrului vin după ce prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat miercurea trecută că guvernul său este în favoarea unei eliminări treptate a intrărilor de gaz rusesc în UE.

Poziția prim-ministrului de la Sofia vine, la rândul ei, după discursul președintelui american Donald Trump la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care a cerut Europei să înceteze achizițiile de energie din Rusia.

„Ne vom alătura deciziilor UE de a pune capăt contractelor pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești pe termen scurt”, a declarat Jelyazkov în marja summit-ului de la New York.

Gazul rusesc intră în Bulgaria prin Turkstream

În iunie, Bruxelles-ul a dezvăluit un nou proiect de lege care interzice importurile de gaze rusești la nivelul blocului, începând cu contracte pe termen scurt în acest an, eliminând treptat acordurile pe termen lung până la sfârșitul anului 2027.

Țările UE și grupurile din Parlamentul European poartă în prezent negocieri pe această temă.

Sofia găzduiește ultimul punct de intrare al gazului rusesc în UE prin conducta TurkStream.

Hub-ul bulgăresc a căpătat acest statut după ce Ucraina a refuzat în ianuarie să reînnoiască un acord de transport al gazelor rusești prin țară.

Celelalte gazoducte „istorice” ale Moscovei către UE sunt fie deteriorate, fie sunt supuse sancțiunilor.

Budapesta și Bratislava – care primesc încă din Rusia circa 70% din gazele naturale pe care le consumă – s-au opus mult timp eforturilor UE de a elimina treptat importurile de energie rusească.

Guvernele ungar și slovac se plâng că au rute alternative de aprovizionare limitate.

Experții resping însă aceste afirmații, argumentând că ambele țări pot recurge la importuri de gaze naturale lichefiate care sosesc în porturile UE sau la transporturi prin conducte din Norvegia.

Cele două țări nu au puterea de a bloca noul proiect de lege al UE, deoarece acesta necesită doar o majoritate calificată a țărilor membre, spre deosebire de sancțiunile internaționale.

