Bugetarii români merg în excursii de lux pe bani publici în plină criză – Las Vegas, Los Angeles, New York sau Washington. Au avut întâlniri de afaceri

Mai mulți bugetari și angajați ai companiilor de stat au mers timp de 2 săptămâni în America, pentru o călătorie de afaceri. Aceștia au ajuns în orașe precum Las Vegas, Los Angeles, New York și Washington. Se pare că printre ei se află și șefi de la ANRE, Romgaz, Poșta Română, Radiocom, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Județean Ilfov și alte instituții de sta, notează G4Media.

Costurile pentru o singură persoană au fost de minimum 9.500 de dolari, conform unui răspuns al Consiliului Județean Ilfov, care și-a trimis în călătorii ambii vicepreședinți – Ștefan Rădulescu și Vincențiu Voicu (ambii PNL).

Se pare că această vizită a fost organizată de Grupul de Presă MediaUno, în colaborare cu INS (Institutul Național de Statistică), conform sursei citate. Evenimentul numit ”Shaping the future 4 a better2morrow” i-a dus pe bugetarii noștri români la întâlniri cu importanți oameni americani, precum și cu reprezentanți ai unor companii locale.

Nu se știe care a fost rezultatul întâlnirilor și cum instituțiile au beneficiat de pe urma aceste vizite.

ANRE au avut și ei o delegație destul de mare trimisă în SUA, dar încă nu și-a exprimat poziția.

CITEȘTE ȘI – Absolventă de facultate în 2021, angajată ca „expert” pe lângă președintele ANRE – Salariu de 3.000 de euro

Dar, Poșta Română, a declarat că această deplasare era stabilită încă din 2020, chiar de vechea conducere a instituției. Actuala conducere a dorit să se rezilieze contractul, deoarece nu reprezenta o prioritate, dar organizatorul evenimentului nu a acceptat rezilierea.

Poziția Poștei Române

„Poșta Română a confirmat participarea cu un (1) angajat. Conform legislatiei, raportul deplasării este în redactare, în acest moment. De asemenea, menționăm că acest contract a fost încheiat și achitat în anul 2020, iar decizia semnării lui a fost luată de persoane care nu mai sunt angajate ale Poștei Române. Astfel, menționăm că managementul actual a încercat rezilierea înțelegerii, nereprezentând o prioritate, însă partenerul contractual nu a acceptat această solicitare, motiv pentru care Poșta Română a fost obligată să asigure, conform contractului, prezența la acest eveniment,” a transmis Poșta Română.

Romgaz a avut una dintre cele mai mari delegații, mai exact, 6 persoane, iar ”evenimentul fost aprobat de SNGN ROMGAZ SA şi achitat în proporție de aproximativ 85% înainte de pandemie, motivul decalării misiunii fiind situația de urgență la nivel global cauzată de pandemia de COVID-19”.

Poziția Romgaz

„Misiunea socio-economică ”Shaping the future 4 a better2morrow” a fost organizată de Grupul de Presă MediaUno împreună cu Institutul Naţional de Statistică, având sprijinul Ambasadei României în SUA şi a Consulatului General al României din Los Angeles, a Consulatului General al României la New York şi a Consulatului General Onorific al României din Las Vegas. Evenimentul, la care au participat 6 delegați ai companiei SNGN ROMGAZ SA, a avut loc în perioada 17 iunie – 2 iulie 2022.

Menționăm că acest eveniment a fost aprobat de SNGN ROMGAZ SA şi achitat în proporție de aproximativ 85% înainte de pandemie, motivul decalării misiunii fiind situația de urgență la nivel global cauzată de pandemia de COVID-19.

În cadrul misiunii socio-economice au avut loc o serie de întâlniri între reprezentații delegației cu oameni de afaceri şi oficiali guvernamentali din SUA şi România, ca oportunitate de identificare a posibilităților de colaborare sau schimb de bune practici.

Evenimentele au avut loc la Washington D.C., Los Angeles, Las Vegas și New York, după următorul program:

1. 17-21 iunie 2022, Washington D.C.

2. 21-25 iunie 2022, Los Angeles

3. 25 -28 iunie 2021, Las Vegas

4. 28 – 2 iulie 2021, New York

Scopul organizării acestor evenimente a fost schimbul de informații și expertiză în vederea dezbaterii și soluționării unor probleme recurente, dar și adoptarea și aplicarea de noi soluții și metode tehnice în scopul eficientizării și îmbunătățirii performanțelor instituțiilor și companiilor românești, pentru a câștiga un avantaj competitiv la nivel regional și global.

Dintre evenimente amintim:

– Networking Reception, la Reședința Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotențiar al României în SUA,

– Participare la American Energy Summit& International Trade Summit

– US Commercial Service, US Department of Commerce

– Los Angeles County Office of Protocol

– LA Investment Summit

– Reception – Consulate General of Romania in Los Angeles

– Las Vegas Chamber of Commerce

– Nevada Governor’s Office of Economic Development

– New York Stock Exchange

Întrucât compania SNGN ROMGAZ SA este listată atât la Bursa de Valori București cât şi la London Stock Exchange, orice informație cu privire la eventualele colaborări comerciale cu parteneri interni şi externi va fi comunicată cu respectarea reglementărilor privind piaţa de capital,” a transmis ROMGAZ.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!