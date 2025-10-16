Unele capitale occidentale ezită să transforme activele rusești blocate în surse directe de finanțare

Uniunea Europeană intenționează să transforme veniturile generate de activele rusești înghețate, în fonduri dedicate reconstrucției Ucrainei, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, într-un interviu acordat agenției AFP.

Potrivit oficialului european, Bruxelles-ul lucrează la o „lege a reparațiilor de război” care va permite redirecționarea legală a acestor sume, estimate la miliarde de euro, către sprijinirea relansării economiei ucrainene devastate de conflict.

„Pregătim o lege a reparațiilor la nivel european care să ne permită să utilizăm veniturile provenite din activele rusești blocate. Totodată, încurajăm partenerii noștri din G7 să analizeze soluții similare pentru activele de pe teritoriile lor”, a afirmat Dombrovskis.

Comisarul a subliniat că măsura are un dublu obiectiv: să ofere Ucrainei resurse financiare concrete pentru reconstrucție și să transmită Moscovei un semnal clar, privind responsabilitatea economică a agresiunii.

Discuțiile dintre statele membre ale G7 pe acest subiect continuă, în contextul în care unele capitale occidentale ezită să transforme activele rusești blocate, în surse directe de finanțare, invocând riscuri juridice și posibile represalii economice.

