Braga vine cu artileria grea! Cel mai scump lot din istoria clubului debutează la Cluj

Pau Victor, noul atacant cumpărat cu 12 milioane de euro de la Barcelona, va debuta împotriva CFR-ului în Europa League.

Joi, 7 august, de la ora 19:30, CFR Cluj primește în Gruia vizita portughezilor de la Sporting Braga, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Europa League. Meciul e așteptat cu sufletul la gură de fanii ardeleni, mai ales în contextul în care adversara vine cu cel mai valoros lot din istoria clubului, evaluat la nu mai puțin de 173 de milioane de euro.

Braga, considerată a patra forță a fotbalului portughez după Benfica, FC Porto și Sporting Lisabona, a investit masiv în ultimul an: peste 60 de milioane de euro în transferuri. Doar în această vară, clubul a cheltuit 28,57 milioane de euro, cu aproape 6 milioane mai mult decât în perioada similară precedentă. Cel mai scump transfer? Pau Victor, atacant spaniol în vârstă de 23 de ani, adus de la FC Barcelona pentru 12 milioane de euro, plus 3 milioane în bonusuri. Acesta urmează să debuteze la Cluj-Napoca și s-a arătat încrezător:

„Avem ambiția de a merge mai departe, de a juca în Europa League. Este un obiectiv clar. Ne așteaptă două manșe dificile. Meciul de joi va fi foarte important. Trebuie să mergem acolo ca să câștigăm și să obținem un rezultat bun. Apoi, să ne calificăm acasă. Avem o echipă capabilă să treacă mai departe, dar asta trebuie demonstrat pe teren.

Am venit să câștig toate meciurile. Și asta înseamnă să câștig campionatul. La fel cum am venit să câștig și cupele. Am venit să câștig toate trofeele posibile. Trebuie să luăm fiecare meci pe rând. Nu vreau să privesc mai departe de atât. Dar, evident, obiectivul este să câștigăm tot”, a declarat Pau Victor, potrivit publicației A Bola.

Fanii contestă deja noul proiect tehnic condus de Carlos Vicens

Chiar dacă Braga traversează o perioadă istorică din punct de vedere al investițiilor, echipa nu convinge încă din punct de vedere sportiv. Calificarea din turul precedent a fost obținută cu mari emoții, după 0-0 în deplasare și 1-0 în prelungiri acasă cu Levski Sofia. Suporterii sunt nemulțumiți de stilul de joc și îl contestă deja pe antrenorul Carlos Vicens, fost secund al lui Pep Guardiola la Manchester City, aflat la doar două luni de la instalare.

Pentru Braga, partida din Gruia are o dublă miză: calificarea și convingerea suporterilor că proiectul condus de președintele Antonio Salvador și antrenorul Vicens merge în direcția bună. Clubul își propune câștigarea titlului în Portugalia în următorii patru ani, iar strategia agresivă de mercato confirmă această ambiție. Pau Victor are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro și contract valabil până în 2030.

Transferurile efectuate în mercato de vară 2025 includ și nume precum Mario Dorgeles (11 mil. €), Fran Navarro (2,7 mil. €), Gustaf Lagerbielke (2,57 mil. €), Alaa Bellaarouch, Leonardo Lelo, dar și tânărul Gabriel Moscardo, împrumutat de la PSG.

De cealaltă parte, CFR Cluj, cu un lot evaluat la 31,4 milioane de euro conform Transfermarkt, are parte de o misiune extrem de dificilă. Totuși, echipa antrenată de Dan Petrescu are experiență europeană și meciul de joi marchează partida cu numărul 200 pentru Braga în competițiile continentale – un detaliu de prestigiu, dar și o presiune suplimentară.

