BNR nu este implicată în supravegherea pieței criptomonedelor

BNR a transmis, într-un comunicat oficial, că nu este implicată în supravegherea pieței criptomonedelor, ca răspuns la articolul de mai jos.

Comunicat oficial BNR – drept la replică

Criptoactivele enumerate în cadrul articolului dvs. fac parte din categoria cea mai riscantă, emisiunea lor nefiind garantată de niciun activ suport. Valoarea acestor active nu este raportată la valoarea unui activ/drept (ex.: criptoactive algoritmice de tip Bitcoin), având un pronunțat caracter speculativ, emitentul neavând obligația legală de a asigura răscumpărarea de la deținător. Această categorie de criptoactive au exclusiv caracter investițional și nu sunt recunoscute de MiCAR ca mijloc de schimb, având caracter speculativ (ex.: criptoactivele algoritmice de tipul Bitcoin). În plus, atragem atenția că există criptoactive considerate stabile de către piață (stablecoins – e.g. USDT, de asemenea menționat într-unul din cele două articole ) care nu sunt conforme cu reglementarea europeană în vigoare.

Obiectivul MiCAR în ceea ce privește această categorie de criptoactive este reglementarea modului în care se derulează tranzacțiile pe piață (vânzarea/cumpărarea lor) prin reglementarea prestărilor de servicii cu astfel de active.

La nivel național, nu a fost încă adoptat actul normativ de desemnare a acestor autorități, din cele ce cunoaștem, procesul fiind în curs la nivelul Ministerului Finanțelor în calitate de inițiator.

Potrivit proiectului de lege postat pentru consultare publică în această vară, rolul BNR este cel stabilit de Regulamentul MICAR și se limitează la supravegherea emitenților celei mai sigure categorii de criptoactive (EMT) în timp ce supravegherea celorlalți emitenți revine ASF. De asemenea, tot ASF revine și supravegherea entităților care prestează servicii cu toate categoriile de criptoactive (entități care intermediază vânzarea/cumpărarea/schimbul de criptoactive). Așadar BNR nu este implicată în reglementarea și supravegherea criptoactivelor speculative de tipul celor anterior menționate și nici în supravegherea entităților care intermediază tranzacții cu acestea.

