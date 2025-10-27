În trimestrul 4 al anului 2025, piața cripto din România dă semne de maturitate. Țara observă acum o implicare constantă atât din partea actorilor de retail, cât și a celor instituționali. Veniturile de pe piața din România sunt estimate să ajungă la 66,76 milioane de euro în acest an, cu un venit mediu per utilizator de 36,95 euro. În același timp, este vizibilă acceptarea generală a cripto în țările vecine.

Pe măsură ce România se apropie de sfârșitul anului 2025, căutarea de criptomonede cu potențial continuă. Investitorii nu pariază doar pe rezultate pe termen scurt. Mulți se uită la monede care și-ar putea menține valoarea până în 2026 și nu numai.

Cu aproape 30% mai mulți utilizatori de la începutul anului 2023 și o estimare de 6,3 milioane de utilizatori până în 2026, creșterea pare stabilă. Oamenii aleg monedele nu numai pentru performanța actuală, ci și pe baza utilității pe piață pe termen lung.

Impulsul creșterii, reglementarea și tendințele utilizatorilor

Ultimul trimestru al anului 2025 evidențiază modul în care reglementarea a remodelat spațiul cripto din România. Noile reguli fiscale, îmbunătățirea conformității și aplicarea legii AML au facilitat intrarea investitorilor tradiționali. Impozitarea legată de criptomonede urmează acum linii directoare clare:

Profiturile sunt impozitate cu 10% dacă activele digitale sunt deținute mai puțin de un an.



Nu se aplică niciun impozit pentru deținerile pe termen lung care depășesc un an.



O cotă fixă ​​de impozit pe profit de 16% se aplică tuturor companiilor cripto.

Aceste politici consecvente au ajutat România să țină pasul cu standardele UE. Banca Națională și ASF supraveghează acum activitatea pieței și mențin supravegherea. Această structură oferă pieței un echilibru mai mare decât avea cu doar doi ani în urmă.

În ceea ce privește previziunile, veniturile din 2026 sunt așteptate să crească la 73,87 milioane EUR, indicând o rată anuală de creștere de 10,62%. Acest lucru plasează România înaintea multor țări vecine în care reglementarea rămâne neclară. În plus, implementarea MiCA este pe cale să fie planificată pentru începutul anului 2026, ceea ce ar putea crește și mai mult încrederea investitorilor.

Analiștii consideră că, dacă instituțiile continuă să sprijine integrarea blockchain și utilizarea token-urilor în produsele financiare, piața s-ar putea extinde din nou până la mijlocul anului 2026. Există, de asemenea, semne că platformele ar putea oferi în curând ETF-uri structurate pe criptomonede. Acest lucru ar putea crea o nouă cerere din partea investitorilor mai conservatori.

Stabilitatea pieței și ajustări viitoare pentru trimestrul 4

Ultimele trei luni ale anului 2025 pot să nu înregistreze o acțiune dramatică a prețurilor, dar dezvăluie o piață care nu mai depinde doar de creșterea popularității. Volumele tranzacțiilor rămân constante, iar cerințele de conformitate sunt pe deplin în vigoare.

Acest lucru arată un nivel de maturitate neobservat în ciclurile anterioare. Înjumătățirea Bitcoin de la începutul anului 2024 continuă să afecteze comportamentul utilizatorilor. Mai mulți traderi români urmăresc acum tendințele pe termen lung în loc să încerce să cronometreze schimbările zilnice. Pe măsură ce anul ajunge la final, accentul se pune mai mult pe securitate, reglementare și randamente sustenabile decât pe câștigurile pe termen scurt.