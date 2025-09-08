Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut luni seara locuitorilor orașului Gaza să evacueze acest principal centru urban al enclavei palestiniene, unde armata israeliană își intensifică ofensiva, transmite AFP.

‘În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, și acesta nu este decât începutul intensificării operațiunilor terestre în orașul Gaza. Le spun locuitorilor: ați fost preveniți, plecați imediat!’, a spus Netanyahu într-un mesaj video.

‘Toate acestea nu sunt decât un preludiu, doar uvertura la operațiunea principală care se intensifică – manevra terestră a forțelor noastre, care se organizează și se adună acum pentru a intra în orașul Gaza’, a adăugat prim-ministrul israelian.

Netanyahu: Israelul va „permite” locuitorilor din Gaza să emigreze dacă doresc

Israelul va „autoriza” plecarea locuitorilor din Fâșia Gaza care vor să fugă de război, a declarat marți prim-ministrul Benjamin Netanyahu, într-un interviu acordat în limba ebraică postului internațional i24 News.

„Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece și asta se întâmplă (…)”, a afirmat Netanyahu.

Întrebat despre emigrarea civililor din Gaza, premierul a făcut o paralelă cu alte conflicte internaționale:

„Dați-le posibilitatea de a pleca”

