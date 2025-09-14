Băsescu: drona trebuia doborâtă. Tăcerea Armatei pune în pericol credibilitatea apărării

Fostul președinte, Traian Băsescu, a criticat dur, duminică seara, decizia de a nu doborî drona rusească, intrată în spaţiul aerian românesc

Traian Băsescu a declarat că militarilor trebuia să li se arate „că pot lovi” astfel de ţinte. Într-un interviu la Digi24, Băsescu a afirmat că lipsa de reacție „decredibilizează capacitatea de apărare a ţării” în faţa aliaţilor, a adversarilor şi, mai ales, a publicului intern.

El a subliniat că nu e nevoie de avioane F-16 pentru astfel de misiuni: România dispune de sisteme antiaeriene Ghepard, vehicule cu turele antiaeriene, primite din Germania care, în opinia sa, ar fi fost mult mai potrivite şi eficiente pentru a intercepta o dronă care zboară la altitudine joasă. Băsescu a descris capacităţile acestor sisteme: rază de detectare la zeci de kilometri şi posibilitatea lovirii ţintelor la câțiva kilometri distanţă, cu o cadenţă mare de tragere.

„O dronă nu zboară la 5.000 de metri, deci e relativ uşor de doborât. Am văzut acele maşini de luptă, formidabile. În concluzie: drona trebuia doborâtă”, a spus fostul şef al statului, criticând alegerea tacticii de urmărire, în locul unei riposte imediate.

Băsescu a respins ideea că decizia ar trebui lăsată la latitudinea pilotului sau că ar exista audienţe interminabile între ofiţeri, înainte de a acţiona. El a punctat cu ironie că nu e loc pentru „sindicate de luptă” în armată: regula e clară, spune el, obiectele care intră neautorizat în spațiul național sunt eliminate. În opinia sa, lipsa unei reacţii clare transmite semnale greşite atât intern, cât şi extern, şi ar putea încuraja acţiuni viitoare.

Critica vizează şi componenta politică: Băsescu a sugerat că nereprezentarea printr-un răspuns ferm a fost o eroare strategică. Moscova trebuia prevenită că astfel de incursiuni nu rămân nepedepsite. El a avertizat că gesturile de tolerare pot conduce, treptat, la o pierdere de suveranitate practică, în gestionarea frontierelor aeriene.

Declarațiile sale vin pe fondul unei ample dezbateri publice despre modul în care sunt gestionate incidentele de acest tip, a echipamentelor disponibile şi a procedurilor de alertă şi autorizare pentru interceptări.

