Barcelona se mișcă pe piața transferurilor! Goncalo Inacio, prima țintă pentru vara viitoare

Fundașul lui Sporting are o clauză de 60 de milioane de euro, dar portughezii vor să-i mărească prețul.

Barcelona plănuiește deja lotul pentru sezonul viitor, iar unul dintre obiectivele principale este aducerea unui fundaș central. Potrivit „The Athletic”, catalanii îl au pe listă pe Goncalo Inacio, jucătorul de 24 de ani al lui Sporting Lisabona.

După plecarea lui Inigo Martinez la Al-Nassr, Barça nu a adus un înlocuitor, iar Inacio ar putea acoperi această lipsă în compartimentul defensiv. Contractul actual al portughezului expiră în 2027, iar clauza de reziliere este de 60 de milioane de euro.

Sporting vrea prelungirea, Barcelona presează

Conform publicației „A Bola”, Sporting i-a propus lui Inacio o prelungire a contractului până în 2030 și o nouă clauză, majorată la 80 de milioane de euro. Barcelona încearcă să prevină această mișcare și ar fi intrat în negocieri cu impresarul jucătorului.

Deco, directorul sportiv al clubului catalan, vede în Inacio soluția ideală, mai ales pentru că, asemenea lui Inigo Martinez, este fundaș stânga natural. Totuși, concurența este mare: internaționalul portughez, cu 17 selecții la națională, a atras deja interesul lui Liverpool și Real Madrid.

Planuri și pentru atac: Alvarez sau Kane

Barcelona analizează și opțiunile pentru viitorul compartimentului ofensiv. Robert Lewandowski se apropie de finalul carierei, iar conducerea caută un înlocuitor de top. Printre numele vehiculate se numără Julian Alvarez (25 de ani), de la Atletico Madrid, și Harry Kane, actualul atacant al lui Bayern, care are o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro.

Goncalo Inacio, crescut de Sporting încă din 2012, a jucat până acum 221 de meciuri oficiale pentru clubul portughez, marcând 21 de goluri și oferind 14 pase decisive.

