Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară

Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au anunțat miercuri venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetiță pe nume Rocki Irish Mayers, născută pe 13 septembrie 2025. Cântăreața și fondatoarea brandului Fenty a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie în care își ține fiica în brațe, învelită într-o păturică roz, alături de mesajul simplu: „Rocki Irish Mayers, Sept 13 2025”.

Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți: fetița lor se numește Rocki Irish

Rocki este prima fiică a cuplului și cel de-al treilea copil al lui Rihanna, alăturându-se fraților mai mari: RZA, născut în 2022, și Riot, născut în 2023. Rihanna a anunțat cea de-a treia sarcină în mai, la Met Gala, purtând o ținută care i-a evidențiat burtica.

Într-un interviu recent pentru Elle, A$AP Rocky a stârnit curiozitatea fanilor, lăsând să se înțeleagă că ar putea fi deja căsătoriți: „Cum știi că nu sunt deja soțul ei?”, a declarat artistul, adăugând că nu va confirma oficial starea civilă. Rocky a vorbit și despre viața de familie, subliniind că „acasă este despre familie, despre relația noastră, despre cămin, nu despre toate celelalte lucruri”.

Rihanna, în conversații anterioare cu publicații de profil, și-a exprimat dorința pentru o fetiță dacă ar fi să aibă al treilea copil. Artista a descris experiența maternității ca fiind transformatoare, afirmând că „nu mai recunoști viața de dinainte, pentru că totul se schimbă – dorințele, plăcerile, prioritățile”.

Nașterea lui Rocki marchează o etapă emoționantă în viața familiei Rihanna și A$AP Rocky, consolidând relația lor de peste șase ani și oferindu-le noi momente de bucurie în viața de familie.

