Avionul președintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu președintele american Donald Trump ar putea primi autorizație să survoleze spațiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio, potrivit RBC-UKRAINE.

‘Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil’, a declarat Georgiev.

Georgiev a făcut aceste declarații în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei și Serbiei, dar spațiul aerian bulgar a fost închis avioanelor rusești de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord – deasupra Belarusului și Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei și Republicii Cehe.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulți consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război ‘lipsit de glorie’, dintre Rusia și Ucraina”, a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!