Avertisment pentru Popovici! Alexy face senzație la antrenamente

Jack Alexy, sprinterul american care i-a furat victoria lui David Popovici în semifinalele de la 100 de metri liber la Mondialele din Singapore, a făcut o declarație care a aprins imaginația pasionaților de natație. Într-un interviu acordat platformei Swim Swam, Alexy a susținut că în timpul antrenamentelor poate înota „sub 45,50 secunde” pe proba regină a înotului mondial. Acest timp ar fi cu aproape o secundă mai rapid decât recordul mondial actual, stabilit de Pan Zhanle (46,40).

„A durut rău, am dat totul. Era obiectivul meu să cobor sub 46 de secunde, știam că pot ajunge chiar și la 45,50 secunde, reușesc asta la antrenamente. Sunt foarte fericit că am putut termina Mondialele astfel și că am încheiat cu o nouă medalie”, a spus Alexy, în interviul citat.

La Singapore, americanul a avut o prestație remarcabilă: a cucerit cinci medalii, dintre care două în probe individuale – argint la 100 liber, în urma lui Popovici, și bronz la 50 liber –, dar și un aur în ștafeta mixtă 4×100 metri, unde a stabilit un nou record mondial. A încheiat campionatul cu un ultim efort de excepție în proba masculină de ștafetă 4×100 mixt, unde a reușit un timp de 45,95 secunde pe stilul liber, într-o cursă care nu putea însă omologa recordul, fiind vorba de o lansare în ștafetă.

La scurt timp după încheierea competiției, Jack Alexy a răspuns și criticilor lansate de legendele Michael Phelps și Ryan Lochte. Cei doi campioni au transmis pe rețelele sociale un mesaj dur la adresa lotului masculin american, aflat sub nivelul așteptărilor la Singapore. Postarea lui Lochte, distribuită și de Phelps, avea imaginea unei pietre funerare cu mesajul: „În memoria înotului american: 1980–2025! 45 de ani!”, sugerând că performanțele SUA în natație masculină au ajuns la un final rușinos.

„Bineînțeles că suntem la curent cu ce au spus, a fost foarte dezamăgitor să aflăm opiniile lor în plină competiție. Standarul în înotul din SUA a fost extrem de ridicat și, când nu vom fi la 100% din așteptări, mereu vor exista critici. Sper ca părerile lor să ne motiveze și mai mult în viitor”, a reacționat Alexy.

Duelul dintre Popovici, Pan și Alexy promite spectacol în următorii ani

Timpul său în ștafetă și cel declarat din antrenamente sunt semnale clare că Jack Alexy e pregătit să devină un adversar redutabil pentru David Popovici și Pan Zhanle, principalii rivali în proba de 100 liber. Pan deține în continuare recordul mondial (46:40), în timp ce Popovici a cucerit aurul mondial în proba individuală, dar a evitat să declare un timp exact obținut la antrenamente. Românul a confirmat însă că reușește să înoate sub recordul mondial în condiții de pregătire.

Deși Jack Alexy a menționat că antrenamentele oferă un cadru ideal pentru astfel de performanțe – fără stresul competiției, cu pauze și fără presiune – acest tip de progres pare să indice o accelerare a ritmului în proba de 100 liber, care devine tot mai imprevizibilă.

Chiar dacă lotul masculin american a fost afectat și de o toxiinfecție contractată în Thailanda, înaintea deplasării la Singapore, prestațiile din probele individuale au fost sub așteptări, cu doar un singur aur cucerit. Spre deosebire de băieți, fetele din Team USA au reușit medalii în aproape toate probele, iar în final SUA a câștigat clasamentul general pe medalii, cu un aur în plus față de Australia.

