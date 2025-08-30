CNAS subliniază că persoanele vulnerabile vor continua să beneficieze de gratuitate sau compensare majoră

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a venit cu lămuriri, după apariția unor informații potrivit cărora, pacienții ar fi urmat să plătească suplimentar sute de lei pe lună, pentru tratamente compensate. Instituția respinge categoric aceste afirmații și arată că, în realitate, modificările vizate privesc doar 13 medicamente, pentru care contribuția personală ar putea crește, în medie, cu aproximativ 9 lei pe cutie.

Schimbările sunt rezultatul unei evaluări derulate de Agenția Națională a Medicamentului, în urma unui memorandum guvernamental adoptat în 2023, care urmărește utilizarea mai eficientă a fondurilor din sănătate și lărgirea accesului pacienților la tratamente.

În prezent, se discută trecerea unor substanțe active, precum indapamid, metoprolol, bisoprolol, rosuvastatin sau omeprazol, la niveluri de compensare mai reduse. Totuși, CNAS subliniază că persoanele vulnerabile (copii, tineri până la 26 de ani fără venituri, gravide, lăuze și pensionarii din programul special) vor continua să beneficieze de gratuitate sau compensare majoră, fără a fi afectate de aceste schimbări.

Mai mult, Ministerul Sănătății a precizat că nu există în prezent un act normativ în dezbatere publică, privind reducerea nivelului de compensare, iar obiectivul instituției rămâne acela de a menține accesul pacienților la tratamente și de a stimula prescrierea de medicamente generice.

