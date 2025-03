Candidații independenți conduc detașat la capitolul avere, față de cei susținuți de partide

De la vile și terenuri în țară și străinătate, la bijuterii, tablouri, ceasuri de lux, conturi bancare și venituri consistente din activități de consultanță, acestea sunt bunurile menționate în declarațiile de avere depuse de cei 11 candidați la alegerile prezidențiale, conform Agerpres.

Cei mai bogați candidați

Omul de afaceri româno-american John-Ion Banu-Muscel este lider în topul celor mai înstăriți candidați, deținând vile și apartamente în România și Statele Unite, 74 hectare de teren în țară, dar și o fermă de 135 de hectare în America. La capitolul venituri, Banu-Muscel a câștigat peste 300.000 de dolari în ultimul an.

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, deține două apartamente în România, o casă în Germania și 50 de hectare de teren în Timiș. Veniturile sale anuale depășesc 150.000 de euro, majoritatea provenind din activități de consultanță.

Victor Ponta are trei apartamente în București, Istanbul și Emiratele Arabe Unite, un autoturism marca Smart, dar și ceasuri în valoare de 20.000 de euro. Ponta are mai multe conturi bancare, cu aproximativ 130.000 de euro și un împrumut acordat organizației PSD Dâmbovița de 190.000 lei (38.000 euro).

Europarlamentarul Cristian Terheș a încasat 99.000 de euro anul trecut, are cinci terenuri intravilan situate în județele Sălaj și Bihor, trei apartamente (53 mp, 81 mp și 53 mp), două autoturisme (Toyota Camry și Mitsubishi Eclipse Cross), șase conturi bancare (aproximativ 560.000 lei și 50.000 de euro). Terheș a acordat patru împrumuturi Partidului Național Conservator Român, cu o valoare cumulată de 220.000 lei, 45.000 euro și 95.000 USD.

Candidații cu avere modestă

În contrast, candidații care conduc în sondaje au averi mai puțin impresionante. Crin Antonescu nu are venituri proprii, dar soția sa, Adina Vălean, deține numeroase proprietăți și sute de mii de euro în conturi bancare. Antonescu a trecut în declarația de avere două apartamente în București (96 mp și 205 mp) și un loc de parcare (31 mp), alte două case și 3 terenuri în județul Prahova, însă doar apartamentul de 96 mp este al lui, restul fiind ale soției, Adina Vălean, sau deținute împreună. Familia mai are trei autoturisme (BMW, Mercedes, Kia), iar Adina Vălean o colecție de bijuterii, evaluată la 18.000 de euro, dar și conturi în bănci din România și Belgia, cu aproximativ 335.000 de euro și titluri de stat în valoare de 98.000 de euro.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, locuiește cu chirie în București, având însă un teren de 7.460 mp la Predeal și economii de 439.000 de lei. În declarația de avere, el a menționat și donații primite de la zeci de persoane pentru susținerea campaniei electorale, în sumă totală de aproximativ 1,2 milioane lei, la care se adaugă 659.000 lei primiți de la Autoritatea Electorală Permanentă, reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate în campania pentru alegerile locale din 2024.

Liderul AUR, George Simion, nu deține proprietăți și se bazează pe salariul de parlamentar și pe darurile primite la botezul copilului său, mai exact, 60.000 de euro și o donație primită de la o persoană, pentru campania electorală, în valoare de 50.000 de euro. Anul trecut, a deschis un cont bancar, în care are 250.000 de lei și a încasat de la Camera Deputaților un salariu de aproape 137.000 lei.

Lavinia Șandru, candidat din partea Partidului Umanist Social Liberal, a menționat un apartament în București (98 mp), două autoturisme (Jeep și Skoda), bijuterii și obiecte de artă în valoare de 12.000 euro, mai multe conturi bancare cu aproximativ 41.000 euro și 700.000 lei, plus 90.000 euro plasați într-un fond de investiții. La acestea se adaugă titluri de stat „Tezaur” în valoare de peste un milion de lei și titluri de stat „Fidelis” – 100.000 de euro. Lavinia Șandru a trecut în declarația de avere sume importante din drepturi de autor, de peste 300.000 de lei.

Elena Lasconi, primarul de Câmpulung, are în proprietate mai multe terenuri și apartamente, dar și credite considerabile de returnat. Are șapte terenuri (două agricole – 57.500 mp, un teren forestier – 2.500 mp, trei terenuri intravilan – 6.700 mp și un teren extravilan de 500 mp), trei apartamente (65 mp, 70 mp, 58 mp), o casă de locuit de 98 mp, dar și un autoturism marca Opel fabricat în anul 2007. Lasconi are de returnat două împrumuturi bancare de peste 388.000 de lei. La capitolul venituri, Elena Lasconi a precizat salariul încasat ca primar al municipiului Câmpulung – 141.000 lei.

Silviu Predoiu, fost director adjunct și director interimar al Serviciului de Informații Externe până în anul 2018, are în proprietate două apartamente în București (73 mp și 77 mp) și o casă de vacanță cu o suprafață de 115 mp, două terenuri intravilan (14 mp și 1.162 mp) și 5 hectare de teren agricol în județul Constanța. El mai deține două autoturisme (Mazda CX5 și Fiat 850), ceasuri în valoare de 7.000 de euro și șapte conturi bancare cu 100.000 lei, 35.000 euro și 20.000 dolari. Silviu Predoiu are o pensie de serviciu de 260.000 lei.

Sebastian Constantin Popescu candidează pentru a doua oară la alegerile prezidențiale, din partea Partidului Noua Românie. Nu a menționat niciun venit în ultimul an, dar are o casă de 78 mp în localitatea Făurești (județul Vâlcea), un teren intravilan de 2.426 mp și alte 13 terenuri agricole în aceeași comună.

Declarațiile de avere ale candidaților arată o diversitate semnificativă în ceea ce privește nivelul de avere și sursele de venit. Candidații independenți și cei cu experiență în mediul privat sau internațional tind să aibă venituri mai mari, în timp ce liderii politici consacrați, cu funcții publice în România, au averi mai modeste sau concentrate în bunuri imobile și economii.

