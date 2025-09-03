În prezent, tronsonul se leagă de A0 Sud și de Autostrada Soarelui, dar spre nord conexiunea cu DN3 lipsește

Deși lucrările pe tronsonul Cernica–A2 din Autostrada de Centură Nord (A0) se apropie de final, șoferii nu se vor putea bucura prea curând de cei 4,5 kilometri construiți de compania UMB. Segmentul ar urma să fie terminat până la sfârșitul anului, însă lipsa unui nod rutier la intersecția cu DN3 transformă lotul într-o porțiune „închisă”, imposibil de utilizat până la conectarea cu lotul vecin.

„Lotul va fi gata, dar nu va putea fi deschis imediat circulației”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, citat de Hotnews. În prezent, tronsonul se leagă de A0 Sud și de Autostrada Soarelui, dar spre nord conexiunea cu DN3 lipsește. Proiectul prevede o descărcare de trafic în zonă, însă aceasta va fi realizată printr-un contract separat.

Problema se agravează și din cauza întârzierilor pe Lotul 3, aflat în construcția unei companii chineze. Acesta ar trebui să lege Lotul 4 de DN3, însă stadiul lucrărilor nu permite finalizarea, înainte de vara anului viitor. „Există mari șanse ca tronsonul să rămână muzeu timp de șase până la nouă luni”, avertizează specialiștii de la Asociația Pro Infrastructura.

O posibilă soluție ar fi o descărcare provizorie, dar autoritățile nu garantează că aceasta va fi pusă în practică. Chiar și așa, experții consideră că deschiderea parțială ar fi utilă, pentru a prelua din traficul aglomerat de pe centura existentă.

Astfel, în timp ce constructorul român finalizează lucrările, rămâne de văzut dacă statul va găsi o metodă temporară pentru a transforma lotul dintr-o autostradă „muzeu”, într-un drum util șoferilor.

Cazul Lotului 4 nu este singular. Mai multe proiecte de infrastructură din România au fost finalizate tehnic, dar au rămas blocate luni sau chiar ani de zile, din lipsa conexiunilor sau a soluțiilor birocratice.

