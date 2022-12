Aurescu reafirmă la Chișinău că Româna va fi un „ sprijin puternic” pentru Republica Moldova

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a declarat luni, la Chișinău, că România va fi în continuare un „sprijin puternic” pentru Republica Moldova.

„Veţi avea în continuare în România acelaşi sprijin puternic, acelaşi efort dedicat pentru ca toate provocările prin care treceţi să fie trecute cu succes”, a afirmat Bogdan Aurescu, într-o conferinţă de presă alături de omologul său din Republica Moldova, Nicu Popescu.

Şeful diplomaţiei române a vorbit despre angajamentul României faţă de ţara vecină.

„Nu pot decât să spun că, dincolo de faptul că fiecare ambasador al României, acolo unde se află, este şi un ambasador al Republicii Moldova, aşa cum îi ziceam doamnei preşedinte Sandu la Bucureşti, în luna iulie, şi cum îi spuneam şi astăzi doamnei prim-ministru Gavriliţa, Republica Moldova are şansa de a fi singurul stat din lume care are şi doi miniştri de Externe în acelaşi timp, pentru că nu există reuniune, întâlnire sau contact diplomatic pe care să-l am fără să menţionez Republica Moldova şi necesitatea apărării intereselor cetăţenilor Republicii Moldova”, a mărturisit spus Bogdan Aurescu.

El a vorbit şi despre războiul din Ucraina şi a subliniat că Republica Moldova „resimte consecinţele indirecte ale războiului, provocări directe legate, de exemplu, de reducerea nejustificată de către Gazprom, deci de către Federaţia Rusă, a volumelor de gaz care sunt contractate”.

În acest caz, a adăugat Aurescu, România a intervenit prompt.

„România a luat măsuri imediate pentru a crea cadrul necesar pentru acordarea de sprijin solid, de sprijin indispensabil, firesc, având în vedere relaţiile noastre de Parteneriat Strategic, Parteneriatul nostru strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar şi având în vedere comunitatea de limbă, de cultură şi de istorie care ne leagă. Şi repet ceea ce preşedintele României a spus şi Nicu a citat mai devreme: ‘România va fi permanent alături de Republica Moldova, atunci când va fi nevoie’. Vom găsi soluţiile necesare pentru a face faţă tuturor provocărilor cu care se confruntă, în acest moment sau în viitor, Republica Moldova. Acesta este rostul vizitei mele de astăzi, aici. De aceea am vrut să închid anul diplomatic cu această vizită la Chişinău, pentru a spune încă o dată că România este alături, mereu, de Republica Moldova şi de cetăţenii săi”, a subliniat ministrul român, potrivit agerpres.ro.

În acest sens, Aurescu a evocat că la jumătatea lunii octombrie, România a intervenit pentru a acorda între 80% şi 90% din necesarul de energie electrică pentru Republica Moldova.

Oficial român a fost întrebat în conferinţa de presă referitor la eventuale ameninţări împotriva Republicii Moldova, în contextul conflictului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Ceea ce pot să văd în momentul de faţă, în situaţia din teatrul de operaţiuni în Ucraina, este că războiul pe care Rusia îl duce împotriva statului vecin este unul care nu are succes. Vedem Rusia în defensivă, vedem Ucraina într-o poziţie destul de bună în teatrul de operaţiuni. Prin urmare, nu cred în astfel de construcţii care să pună în pericol, în acest moment, Republica Moldova. Dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situaţie ipotetică şi despre o declaraţie pe care nu am văzut-o, mărturisesc”, a răspuns ministrul Bogdan Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe se află luni şi marţi într-o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu. Agenda vizitei cuprinde primirea şefului diplomaţiei române către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, de către prim-ministrul Natalia Gavriliţa şi de către preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

