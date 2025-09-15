Aur pentru România la Paris! Sabrina Maneca Voinea a câștigat finala la sol

Gimnasta română a obținut 13.800 puncte și a urcat pe prima treaptă a podiumului în penultima etapă de Cupă Mondială.

Duminică, la Paris, Sabrina Maneca Voinea a reușit o nouă performanță de răsunet pentru gimnastica românească. Sportiva a cucerit medalia de aur în finala la sol din cadrul penultimei etape a Cupei Mondiale, fiind notată cu 13.800 puncte.

În calificări, Voinea primise 13.666, însă a ridicat nivelul în finală și a depășit competiția. Pe locul secund s-a clasat rusoaica Angelina Melnikova, cu 13.400 puncte, iar medalia de bronz a revenit finlandezei Kaia Tanskanen, notată cu 13.366.

Confirmare la nivel mondial pentru Sabrina Voinea

Federația Română de Gimnastică a anunțat triumful printr-un mesaj de felicitare:

„Medalie de aur la sol cu 13.800 puncte pentru Sabrina Maneca Voinea la FIG World Challenge Cup Paris. Medalie de argint pentru Angelina Melnikova cu 13.400 puncte și medalie de bronz cu 13.366 puncte pentru Tanskanen Kaia. Sabrina face parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”, coordonat de Mariana Bitang și Octavian Bellu, finanțat de OMV Petrom. Felicitări, Sabrina, felicitări, Camelia!”

La Paris, România a mai fost reprezentată de Bianca Vișovan, care a obținut 12.416 la sărituri, și de Miruna Botez, notată cu 11.233 la bârnă și 12.033 la sol.

Sabrina Voinea, antrenată chiar de mama sa, fosta gimnastă olimpică Camelia Voinea, are deja un palmares impresionant. Ea a cucerit aurul la bârnă și sol la Cupa Mondială de la Doha în 2023, aur la sărituri la Campionatele Europene de juniori din 2022 și a obținut medalii și la Campionatele Europene și Mondiale.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a contribuit la clasarea echipei României pe locul 7 și a prins finala la sol, unde a încheiat pe locul 4, după un episod controversat legat de arbitraj.

Aurul de la Paris confirmă statutul Sabrinei Voinea drept una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale momentului și o continuatoare a tradiției de excelență a gimnasticii românești.

