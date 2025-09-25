Aur și argint pentru România la Shanghai! Zi de vis pentru canotorii tricolori

Campionatele Mondiale de canotaj au început cu două medalii și calificări promițătoare pentru sportivii români.

România a debutat excelent la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai, cucerind două medalii chiar în prima zi a finalelor. Simona Radiș și Magdalena Rusu au adus aurul în proba de dublu rame feminin, iar Florin Arteni și Florin Lehaci au completat bilanțul cu o medalie de argint la dublu rame masculin.

Radiș și Rusu, care anunțaseră încă din toamnă că își doresc titlul suprem, au dominat clar cursa și au devansat echipajele din Franța și SUA. Pentru Simona Radiș, dublă campioană olimpică la Tokyo și Paris, acesta este al cincilea podium mondial, dintre care patru sunt de aur.

La masculin, Arteni și Lehaci au făcut o cursă solidă, fiind întrecuți doar de Noua Zeelandă. Cei doi au reușit să lase în urmă Elveția, care a completat podiumul cu bronzul.

Finale intense și noi calificări pentru tricolori

În a treia finală a zilei, echipajul de patru vâsle feminin – format din Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Ioana Mădălina Cornea – a terminat pe locul 4, la mică distanță de podium. Olanda, Marea Britanie și Germania au ocupat primele trei locuri, iar România a ratat de puțin medalia.

Echipajul de patru vâsle masculin (Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu) a terminat pe locul 3 în finala B, clasându-se pe 9 la general.

Ziua a adus și vești bune din calificări: barca de 8+1 feminin s-a impus în serie și a avansat în finala A, la fel ca dublul vâsle masculin Florin Enache – Andrei Cornea, campioni olimpici, care au dominat cursa lor. „A fost bine, am avut ritm și energie și lucrurile arată mai bine de la cursă la cursă. Suntem antrenate. Căldura e sufocantă dar e pentru toată lumea!”, au spus fetele de la 8+1, citate de Comitetul Olimpic Român.

Florin Enache a completat: „Greu canotajul… stai pe puls 200 și hai încă o lovitură, și încă una. E prețul pe care îl plătim zi de zi. Și în fiecare zi e altfel. Dar la final zâmbim.” Iar colegul său, Andrei Cornea, a adăugat: „A fost bine azi, a fost o cursă bună, se poate și mai bine. Am fost conectați, suntem încrezători pentru ce vine!”

În schimb, echipajul masculin de 8+1 s-a clasat doar pe locul 5 în serie și va concura în finala B.

România are 39 de sportivi prezenți la această ediție a Mondialelor, iar introducerea probelor mixte oferă încă șanse la medalii. Palmaresul tricolorilor la Campionatele Mondiale numără deja 131 de medalii (41 de aur), iar anul trecut România a terminat pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu șapte titluri mondiale cucerite.

