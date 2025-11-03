AUR a decis să o susțină oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei, în urma unui vot unanim al conducerii.

Partidul AUR a anunțat oficial că o va sprijini pe jurnalista Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost luată luni seara, în cadrul unei ședințe a conducerii desfășurate la Parlament, care a început la ora 19:00.

Partidul AUR nu va avea, așadar, un candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Bucureștiului.

Conducerea AUR a votat-o în unanimitate pe Anca Alexandrescu drept candidat la Primăria Capitalei

Membrii conducerii au votat în unanimitate pentru susținerea acesteia, astfel că Anca Alexandrescu este candidatul oficial al formațiunii pentru București.

„Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită. Vă mulțumesc pentru votul în unanimitate.”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul ședinței alături de partidul AUR.

„Voi avea o campanie modestă, nu voi da bani la presă. Din punct de vedere politic poate Consiliul nu va fi de acord cu ce vom propune, dar îi vom avea alături pe bucureșteni. Cetățenii orașului trebuie să aibă același grad de confort, indiferent de sector. Vom aduce bani Bucureștiului și nu vom folosi banii publici așa cum fac ei astăzi. Voi fi în stradă din această săptămână și vom învinge.”, a mai adăugat jurnalista Anca Alexandrescu.

George Simion susține că s-a făcut o analiză amănunțită pentru alegerea Ancăi Alexandrescu

George Simion a explicat că alegerea Ancăi Alexandrescu a fost făcută după o analiză amănunțită.

„Aveam în partid oameni capabili, dar am ales cel mai bine plasat candidat din zona suveranistă”, a spus George Simion.

„M-am consultat cu toți cei care ne simpatizează și din zeci de mii de comentarii care au venit pe rețelele de socializare, 99% răspunsuri au fost Anca Alexandrescu.”, a mai declarat Simion.

Senatorul AUR Petrișor Peiu și prim-vicepreședintele Marius Lulea au precizat că partidul a evaluat mai multe variante de candidaturi, însă în final s-a decis ca Anca Alexandrescu să fie susținută de AUR pentru Primăria Capitalei.

