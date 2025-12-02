AUR pregătește o moțiune de cenzură îndreptată împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, a anunțat marți Petrișor Peiu, lider al senatorilor formațiunii și președinte al Consiliului Național de Conducere.

Petrișor Peiu a precizat că documentul împotriva Guvernului Bolojan este în lucru și ar putea fi depus „cât mai curând”, cel mai probabil în luna decembrie.

Textul moțiunii este inițiat de Ninel Peia, reprezentant al Grupului Parlamentar Pace-Întâi România, iar AUR intenționează să contribuie atât la redactarea lui, cât și la strângerea semnăturilor necesare.

„Este, dacă vreți, o moțiune de cenzură care, așa cum știți, se inițiază în fiecare sesiune parlamentară de către opoziție și care vine să pună în dezbatere și să ceară votul Parlamentului privind politica publică pe care a promovat-o Guvernul Bolojan în perioada de la învestitură și până acum. Mai avem 3 săptămâni din luna decembrie. Deci avem un interval destul de scurt în care putem să depunem această moțiune de cenzură și atunci am decis să sprijinim și lucrând pe text și prin semnăturile parlamentarilor noștri moțiunea de cenzură pe care a anunțat-o domnul Ninel Peia”, a declarat Peiu.

Acuzațiile AUR: taxe crescute haotic și miniștri „selectați greșit”

Liderul senatorilor AUR a explicat că moțiunea vizează politicile fiscale adoptate de cabinetul Bolojan, pe care le numește „modul haotic de creștere a taxelor”.

Totodată, Peiu critică „lipsa rezultatelor” acestor măsuri, precum și efectele resimțite în educație sau în rândul mamelor aflate în concediu pentru îngrijirea copiilor.

Un alt punct sensibil este, potrivit AUR, numirea unor miniștri considerați nepotriviți. Petrișor Peiu a făcut referire explicită la numirea lui Ionuț Moșteanu la Apărare, precum și la activitatea ministresei Diana Buzoianu.

„La ce se referă moțiunea de cenzură, la modul haotic de creștere a taxelor, la lipsa rezultatelor în urma acestor creșteri de taxe, la reducerile nedrepte făcute în sectorul educației, la poverile nedrepte puse pe mamele care se află în concediu de îngrijire a copiilor, pe umerii celor care sunt, știu eu, defavorizați de fostul regim comunist și, în general, a tuturor categoriilor nedreptățite prin impunerea de CASS unor categorii de venituri care nu trebuiau să fie puse. Și, în același timp, vizăm prin această moțiune de cenzură și modul defectuos în care au fost selectați unii miniștri care au expus administrația publică din România unor scandaluri rușinoase, vezi cazul Moșteanu, dar și modul în care gestionează domeniile de activitate miniștri precum Diana Buzoianu”, a explicat acesta.

Peiu a precizat că AUR intenționează să finalizeze textul moțiunii și să strângă semnăturile necesare în cursul acestei săptămâni. Pentru depunerea documentului, partidul are nevoie și de sprijinul altor grupuri parlamentare.

AUR nu va depune moțiune pe tema pensiilor magistraților

Deși Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe proiectul de modificare a pensiilor de serviciu, AUR a anunțat că nu intenționează să folosească acest moment pentru a depune o moțiune de cenzură.

„Nu, AUR nu va depune moțiune de cenzură”, a declarat Petrișor Peiu.

Totodată, formațiunea nu va ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților.

„Păi, dacă nu depunem moțiune de cenzură, rezultă clar că nu vom face sesizare la Curtea Constituțională pe această lege. În primul rând, nu are nicio legătură cu proiectul de lege de care vorbim.”, a adăugat liderul AUR.

