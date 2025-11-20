Atenționare de călătorie pentru Belgia: Grevă națională și perturbări masive în transportul public între 24 și 26 noiembrie 2025

Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care intenționează să ajungă în Belgia în perioada 24–26 noiembrie 2025, avertizând că o grevă națională va afecta grav transportul aerian, feroviar și cel public urban.

Transport aerian paralizat parțial

Cea mai severă măsură se va aplica pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, unde pe 26 noiembrie niciun avion nu va decola. Deocamdată, zborurile de sosire nu au fost oficial anulate, însă autoritățile precizează că orarul poate suferi modificări în orice moment. Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu raportează încă schimbări, însă pasagerilor li se recomandă prudență și verificarea constantă a actualizărilor.

MAE îi sfătuiește pe români să mențină contactul cu companiile aeriene pentru a confirma sau reprograma zborurile.

Transport feroviar blocat timp de 72 de ore

Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, întreaga rețea feroviară belgiană se va opri. Greva implică personalul SNCB și al filialelor, iar un serviciu minim, cu personal voluntar, va funcționa doar simbolic, cu o capacitate foarte redusă. Circulația trenurilor va fi astfel sever afectată până pe 26 noiembrie.

Transportul public urban, puternic redus

Operatorii STIB/MIVB, De Lijn și TEC anunță perturbări semnificative pe întreaga durată a protestului.

STIB estimează un trafic „foarte restrâns” în Bruxelles.

De Lijn va opera un număr limitat de curse.

Rețeaua TEC va funcționa considerabil sub capacitate.

Recomandările MAE

Românii care călătoresc în Belgia sunt sfătuiți să urmărească permanent actualizările operatorilor de transport și ale aeroporturilor, înainte și în timpul deplasării.

Asistență consulară

Cetățenii români pot solicita sprijin la numerele Ambasadei României la Bruxelles, redirecționate către centrul de suport:

+32 (0)2 347 5338

+32 (0)2 344 1658

+32 (0)2 343 6935

Pentru situații urgente, este disponibil numărul de permanență:

+32 (0)497 428663

Grevă se anunță una dintre cele mai extinse din ultimii ani, iar autoritățile recomandă planificarea cu atenție a deplasărilor și pregătirea unor rute alternative.

