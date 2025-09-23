Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați luni în Grecia, după ce autoritățile au descoperit în telefoanele lor fotografii cu baza navală din Salamis, cea mai mare unitate a Marinei Elene, aflată lângă Atena.

Cei doi români se aflau pe o ambarcațiune turistică ce naviga prin canalul strâmtorii stației navale Salamis, când au fost interceptați de o navă militară.

Ulterior, au fost escortați la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați sub acuzația de spionaj, conform articolului 148 din Codul Penal elen, scrie CNN Grecia.

Percheziții și bunuri confiscate

În urma verificărilor, Paza de Coastă a confiscat trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari.

Nava turistică pe care se aflau românii a fost dusă la Paloukia, în Salamis, pentru un control amănunțit al documentelor de transport.

Baza navală din Salamis, situată la aproximativ doi kilometri de portul Pireu, este cea mai mare din Grecia.

Ea găzduiește majoritatea navelor militare ale statului, alături de servicii administrative, de instruire și de sprijin, având circa 10.000 de angajați civili și militari.

Comunicatul Pazei de Coastă

„Ieri, în cursul după-amiezii, Autoritatea Portuară din Salamis a fost informată cu privire la existența unei nave profesionale-turistice sub pavilion grec, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul strâmtorii Nafstathmos și a fost oprită de o navă a Marinei. (…) În urma verificării, s-a constatat că cei doi aveau în posesia lor materiale fotografice ale fortului naval Salamis”, a transmis Paza de Coastă elenă.

